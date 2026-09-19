У Бурятії військовий закликав школярів 5-8 класів йти на війну проти України

Військовий РФ заявив дітям, що вони потрібні армії, оскільки без них не впоратися

У столиці Бурятії Улан-Уде під час спортивного заходу «Крос нації» школярів 5-8 класів зі сцени закликали долучатися до війни проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

На місці проведення забігу розгорнули мобілізаційний пункт, а після фінішу дітей на сцену вийшов чоловік у військовій формі й заявив, що вони потрібні армії, оскільки без них військовим не впоратися.

Донька очільника бурятського осередку КПРФ Саяна Федотова, яка повідомила про інцидент, висловила обурення закликами відправляти дітей на війну. Сам керівник місцевого осередку КПРФ Вячеслав Мархаев раніше прямо закликав російську владу завершити бойові дії.

Заклики до дітей лунають на тлі ініціатив у Держдумі РФ підготовлювати школярів до війни одразу після початкових класів, зокрема шляхом запровадження тотальної початкової військової підготовки (НВП).

Наразі в російських школах для 10-11 класів уже відновлено радянські уроки військової підготовки із вивченням дій під час повітряних атак та поводження з гранатами. Крім того, з 7 років дітей залучають до військово-патріотичних ігор «Зарниця 2.0», де їх навчають штурмувати позиції, керувати бойовими дронами та відпрацьовувати прийоми пропаганди.

Раніше повідомлялося, що у російських закладах вищої освіти та науково-дослідних інститутах активізувалося витіснення співробітників, які виступали проти війни та діючої влади.



Зазначається, що викладачів та науковців масово викликають на співбесіди силовики, а керівництво установ відмовляється продовжувати з ними контракти через попадання до неофіційних переліків «неблагонадійних». Особливо масштабно ця практика застосовується в Санкт-Петербургському державному університеті (СПбГУ), де за безпековий напрям відповідає колишній керівник місцевого центру «Е», а також у Європейському університеті та педагогічних вишах Москви й Петербурга.

Також «Главком» розповідав, як російські спецслужби використовують близьких українців для вербування та отримання розвідувальної інформації.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначали, що спочатку росіяни можуть пропонувати допомогу або інформацію про рідну людину, однак згодом спілкування переходить до тиску та шантажу. В обмін на обіцянки допомогти близьким українців можуть змушувати фотографувати певні об'єкти, передавати відомості про військові підрозділи або виконувати інші завдання.