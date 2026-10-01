Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється)

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється)
фото з відкритих джерел

Обвинуваченому В’ячеславу Зінченку загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення

Головуючий суддя Шевченківського районного суду Львова Петро Невойт приступив до зачитування вироку у справі за обвинуваченням 20-річного В’ячеслава Зінченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію.

Зінченко звинувачується в умисному вбивстві мовознавиці та народного депутата VII скликання Ірини Фаріон та незаконному поводження зі зброєю. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Суддя Шевченківського районного суду Львова Петро Невойт зачитує вирок В'ячеславу Зінченку
Суддя Шевченківського районного суду Львова Петро Невойт зачитує вирок В'ячеславу Зінченку
скріншот із відеотрансляції

Згідно з вироком, обвинувачений чотири рази відмовився давати свідчення. Він також відмовився від судових дебатів.

Суд не побачив порушень з боку правоохоронців під час проведення слідчих дій місця вбивства Фаріон. Причиною смерті Ірини Фаріон, яка настала ввечері 19 липня 2024 року у львівській лікарні Святого Пантелеймона, було вогнепальне поранення голови, сказано у вироку.

Експертиза запаху крові обвинуваченого Зінченка і зразку запаху на лавці, відібраного слідством у день вбивства мовознавиці, біля будинку загиблої Фаріон збігається на 99,999%.

«Суд робить висновок, що саме Зінченко є цією особою, яка сиділа в яскравому одязі (на лавці у день вбивства Ірини Фаріон – «Главком»)», – йдеться у тексті вироку.

Також у вироку наведено висновок експерта, який, оцінюючи світлину від 16 липня 2024 року (за три дні до вбивства Фаріон – «Главком»), на якій зображено хлопця у панамі на чорних окулярах на вулиці Масарика у Львові, підтвердив, що це був В'ячеслав Зінченко. Цей доказ суд узяв до уваги.

У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється) фото 1
фото: Національна поліція

Крім цього, у вироку йдеться, що обвинувачений цікавився Іриною Фаріон з вересня 2023 року; був підписаний на низку телеграм-каналів, де публікувалися матеріали про львівську мовознавицю. 4 березня 2024 року він отримав дані про номер телефону Фаріон.

Крім того, на вулиці біля будівлі суду присутньо кілька десятків людей з картонками з написами: «Зінченку – довічно», «Довічне – вбивці».

У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється) фото 2
скріншот із відеотранції

Додамо, що колегія суддів перебувала два тижні у нарадчій кімнаті, де писала вирок обвинуваченому.

Новина доповнюється…

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради
Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради
Зеленський подякував захисникам України та вшанував пам’ять загиблих
Зеленський подякував захисникам України та вшанував пам’ять загиблих
У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється)
У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється)
Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
Драпатий зробив заяву до Дня захисників і захисниць України
Зеленський із передової звернувся до захисників України
Зеленський із передової звернувся до захисників України
Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа
Боровся за життя після удару «шахеда». Згадаймо Романа Чижа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua