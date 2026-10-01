У Львові суд почав проголошувати вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон (Оновлюється)

Обвинуваченому В’ячеславу Зінченку загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення

Головуючий суддя Шевченківського районного суду Львова Петро Невойт приступив до зачитування вироку у справі за обвинуваченням 20-річного В’ячеслава Зінченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію.

Зінченко звинувачується в умисному вбивстві мовознавиці та народного депутата VII скликання Ірини Фаріон та незаконному поводження зі зброєю. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Суддя Шевченківського районного суду Львова Петро Невойт зачитує вирок В'ячеславу Зінченку скріншот із відеотрансляції

Згідно з вироком, обвинувачений чотири рази відмовився давати свідчення. Він також відмовився від судових дебатів.

Суд не побачив порушень з боку правоохоронців під час проведення слідчих дій місця вбивства Фаріон. Причиною смерті Ірини Фаріон, яка настала ввечері 19 липня 2024 року у львівській лікарні Святого Пантелеймона, було вогнепальне поранення голови, сказано у вироку.

Експертиза запаху крові обвинуваченого Зінченка і зразку запаху на лавці, відібраного слідством у день вбивства мовознавиці, біля будинку загиблої Фаріон збігається на 99,999%.

«Суд робить висновок, що саме Зінченко є цією особою, яка сиділа в яскравому одязі (на лавці у день вбивства Ірини Фаріон – «Главком»)», – йдеться у тексті вироку.

Також у вироку наведено висновок експерта, який, оцінюючи світлину від 16 липня 2024 року (за три дні до вбивства Фаріон – «Главком»), на якій зображено хлопця у панамі на чорних окулярах на вулиці Масарика у Львові, підтвердив, що це був В'ячеслав Зінченко. Цей доказ суд узяв до уваги.

фото: Національна поліція

Крім цього, у вироку йдеться, що обвинувачений цікавився Іриною Фаріон з вересня 2023 року; був підписаний на низку телеграм-каналів, де публікувалися матеріали про львівську мовознавицю. 4 березня 2024 року він отримав дані про номер телефону Фаріон.

Крім того, на вулиці біля будівлі суду присутньо кілька десятків людей з картонками з написами: «Зінченку – довічно», «Довічне – вбивці».

скріншот із відеотранції

Додамо, що колегія суддів перебувала два тижні у нарадчій кімнаті, де писала вирок обвинуваченому.

Новина доповнюється…