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Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
колаж: glavcom.ua

Обвинувачений відбувся штрафом

Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок 20-річному водію, який створив аварійну ситуацію з постраждалим народним депутатом Сергієм Лабазюком. Про це «Главкому» в ексклюзивному коментарі повідомила пресслужба суду.

Згідно з вироком, обвинуваченого визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч.1 статті 286 Кримінального кодексу) і призначено покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу. Крім того, суд позбавив порушника права керування транспортними засобами на два роки. Також зобов’язав сплатити 25 тис. грн процесуальних витрат.

За матеріалами справи, ввечері 27 квітня цього року обвинувачений, який керував автомобілем BMW 535І, не врахував дорожньої обстановки, перевищив дозволену швидкість і допустив зіткнення на перехресті вулиць у Хмельницькому з автомобілем Land Rover Range Rover. У результаті ДТП пасажир позашляховика, народний депутат Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості (струс головного мозку, перелом передньої кістки гаймоворої пазухи).

«Після зіткнення обвинувачений підійшов до даного автомобіля (Land Rover Range Rover – «Главком») і побачив, що пасажир отримав тілесні ушкодження і тримався руками за голову. Через деякий час приїхала швидка медична допомога, яка забрала потерпілого до лікарні», – зазначено у вироку.

У суді винуватець ДТП повністю визнав вину. Під час ухвалення вироку суд врахував вік обвинуваченого, його щире каяття, позитивну характеристику і той факт, що він раніше несудимий.

Із цікаво. У вироку Феміда вказала, що обвинувачений раніше притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. «Главком» відшукав це рішення у судовому реєстрі. Подія сталася вранці 8 грудня 2025 року у Хмельницькому. Хлопець, пересуваючись на Volkswagen Golf зі швидкістю 50 км/год, не впорався з керуванням. Він зіткнувся з металевою огорожею, після чого в’їхав у бетонну огорожу, яка належить гімназії №28 імені В’ячеслава Чорновола. Це порушення ПДР коштувало водію 850 грн штрафу.

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Теги: ДТП війна штраф Сергій Лабазюк Хмельницький вирок

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