Ексгенпрокурор Кравченко звільнений з органів прокуратури

Раніше Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора

Після відставки з посади генпрокурора він залишався у статусі прокурора Офісу генпрокурора

Ексгенерального прокурора України Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури після його заяви. Відповідний наказ сьогодні підписав виконувач обов'язків генерального прокурора.

Про це «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська.

За її словами, Кравченко після звільнення з посади генерального прокурора відповідно до закону «Про прокуратуру» продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу генпрокурора.

Після завершення службового відрядження Кравченко як прокурор ОГП не приступив до виконання службових обов'язків. Офіційною датою завершення його відрядження було 18 вересня. Станом на 21 вересня він не повернувся до роботи.

«За обставин, що склалися, подана ним заява дає юридичну підставу максимально швидко звільнити його з органів прокуратури», – зазначила Гайовська.

В ОГП пояснили, що інші можливі формати звільнення Кравченка потребували б тривалої процедури у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. У цей період він формально залишався б прокурором Офісу генпрокурора.

Тому в Офісі вирішили задовольнити заяву Кравченка. Виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про його звільнення з органів прокуратури.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кравченко під час виїзду у службове відрядження за кордон нібито скористався службовим автомобілем Офісу генпрокурора. Зокрема, «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах писала, що в ніч на 14 вересня він перетнув кордон на службовій машині.

Водночас «Главком» звернувся до Офісу генпрокурора із запитанням, чи використовувався службовий автомобіль для виїзду Кравченка у відрядження. У пресслужбі повідомили, що в період із 13 до 14 вересня службові транспортні засоби Офісу генпрокурора для виїзду у відрядження Руслана Кравченка не були задіяні.

Варто нагадати, що вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення Руслан Кравченко заявив про тиск на народних депутатів. Він закликав парламент ухвалювати рішення самостійно та без впливу з боку інших органів влади.

Кравченко наголошував, що президент має конституційне право внести до парламенту подання про звільнення генерального прокурора, а в умовах воєнного стану – відсторонити його від виконання обов'язків. Водночас, за його словами, глава держави не може вимагати від депутатів конкретного рішення, оскільки воно належить до виключних повноважень Верховної Ради.

Варто зазначити, що Верховна Рада 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.