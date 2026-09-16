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У Тернополі загинув 13-річний хлопець внаслідок падіння з електросамоката

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Тернополі загинув 13-річний хлопець внаслідок падіння з електросамоката
Хлопець не впорався з керуванням та впав на тротуар
фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії

У Тернополі на вулиці Бродівській внаслідок падіння з електросамоката загинув 13-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 вересня близько 19:20.

«На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, 13-річний хлопець керуючи електросамокатом Kukirin G2, рухався тротуаром у напрямку вулиці Збаразької, не впорався з керуванням та впав на  тротуар», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважили, що внаслідок падіння хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики надавали йому допомогу, але  дорогою до лікарні він помер.

Наразі вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав патрульну поліцію та Національну поліцію посилити контроль за дотриманням правил. Він нагадав, у місті діють правила користування електросамокатами. До 10 років дітям можна їздити лише з дорослими, від 10 до 16 років – самостійно, виключно на тротуарах та пішохідних доріжках, але зі швидкістю до 5 км/год. Від 16 років дозволений рух велодоріжками та велосмугами зі швидкістю до 20 км/год.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.

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Теги: діти електротранспорт Тернопіль

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