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Колишній суддя маскувався під поліцейського, щоб уникнути 11 років тюрми

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Колишній суддя маскувався під поліцейського, щоб уникнути 11 років тюрми
Андрій Леонов переховувався після вироку Вищого антикорупційного суду
фото: НАБУ

Андрій Леонов понад три роки переховувався від покарання за хабарництво

Антикорупційні органи розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

У травні 2018 року Леонова було викрито на вимаганні $30 тис. хабаря та отриманні частини цієї суми. За даними слідства, за гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і ухвалити у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі. Крім того, йому заборонили обіймати посаду судді протягом трьох років і постановили конфіскувати все належне майно.

На оголошення вироку та розгляд апеляції Леонов не з’явився. У червні 2023 року його було оголошено в розшук.

За даними НАБУ, під час переховування колишній суддя користувався таємними приміщеннями, обирав малолюдні маршрути, пересувався автомобілями зі зміненими номерними знаками та двоколісним транспортом. В окремих випадках Леонов навіть одягав форму Національної поліції, щоб залишатися непомітним.

Після низки оперативно-розшукових заходів детективи Національного антикорупційного бюро України встановили місце перебування засудженого та затримали його. Наразі Андрія Леонова вже доправлено до слідчого ізолятора.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка до 8,5 року позбавлення волі за хабар у $26 тис. Суд також постановив конфіскувати його майно та заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років.

Раніше колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса було засуджено у справі про хабар. Він близько п’яти років переховувався від слідства в Молдові, а у 2021 році опинився в Україні. Частину хабаря у $150 тис. Чаус заховав у скляній банці, яку закопав на земельній ділянці.

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Теги: суддя Антикорупційний суд вирок розшук НАБУ САП хабар

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