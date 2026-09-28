ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей

ЄС запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації українських дітей

Під обмеження потрапили 10 осіб та 17 організацій, причетних до незаконного переміщення та русифікації дітей

Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії. Рішення ухвалила Рада ЄС 28 вересня, повідомляє «Главком».

До санкційного списку потрапили особи та організації, які, за даними ЄС, відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Йдеться, зокрема, про структури та посадовців, пов'язаних із переміщенням, асиміляцією та ідеологічною обробкою українських дітей.

Серед організацій, щодо яких запроваджені обмеження, є російські дитячі та спортивні табори, а також установи, які приймали дітей із тимчасово окупованих територій України. ЄС вказує, що в таких закладах дітей піддавали проросійській індоктринації та програмам, спрямованим на їхню асиміляцію.

Для фізичних осіб санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та транзит через територію країн блоку. Також для всіх внесених до списку застосовується замороження активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти чи економічні ресурси.

Це вже не перше рішення ЄС щодо причетних до незаконного переміщення українських дітей. У травні 2026 року Рада ЄС запровадила санкції ще проти 16 фізичних осіб та семи організацій через депортацію, примусове переміщення та асиміляцію українських неповнолітніх.

ЄС наголошує на необхідності безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський після масованої нічної атаки Росії звернувся до президента США Дональда Трампа та керівництва Європейського Союзу із закликом посилити санкційний тиск на РФ.