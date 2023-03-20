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У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У семи областях України діяла мережа «компартії більшовиків» (фото)
СБУ

«Активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих

У результаті спецоперації у Києві та ще шістьох регіонах України нейтралізовано підпільні осередки так званої Комуністичної партії Радянського союзу. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України. Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних «обкомів», – йдеться в повідомленні.

«Активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР.

Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

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До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів. Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського «ЦК» через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

«Завдяки оперативному втручанню СБУ жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя», – зазначили у службі.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • російські паспорти;
  • незареєстровану зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;
  • прокремлівські агітаційні матеріали.

За матеріалами СБУ одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом.

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Теги: СБУ війна росія окупанти

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