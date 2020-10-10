У Запоріжжі дівчата курили марихуану через фонтан



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Скріншот з відео

Дівчата використовували фонтан як «бульбулятор» для наркотиків

Увечері 6 жовтня в Telegram-каналі «Це Запоріжжя» з’явилося відео, на якому показані дві дівчини, які вживають наркотики. На відео демонструється досить оригінальний процес: дівчата використовували фонтан в якості «бульбулятора», через який зазвичай курять марихуану.

Фонтан знаходиться в центрі Запоріжжя, на людному бульварі Шевченка.

Чи була якась реакція від правоохоронців на це порушення закону, поки не відомо.

Нагадаємо, працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням.

Як повідомлялося, у столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію.

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