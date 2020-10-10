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    Суспільство

    У Запоріжжі дівчата курили марихуану через фонтан

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    У Запоріжжі дівчата курили марихуану через фонтан
    Скріншот з відео

    Дівчата використовували фонтан як «бульбулятор» для наркотиків

    Увечері 6 жовтня в Telegram-каналі «Це Запоріжжя» з’явилося відео, на якому показані дві дівчини, які вживають наркотики. На відео демонструється досить оригінальний процес: дівчата використовували фонтан в якості «бульбулятора», через який зазвичай курять марихуану.

    Фонтан знаходиться в центрі Запоріжжя, на людному бульварі Шевченка.

    Чи була якась реакція від правоохоронців на це порушення закону, поки не відомо.

    Нагадаємо, працівник Київського СІЗО намагався передати наркотики в’язням.

    Як повідомлялося, у столиці правоохоронці викрили потужну нарколабораторію.

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