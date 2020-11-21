Український суд засудив вбивцю-росіянина, який копіював «Синю бороду»

Послідовнику Синьої Бороди оголосили вирок

Суд засудив 33-річного росіянина, якого називали послідовником Синьої Бороди, до 10 років позбавлення волі за вбивство. Про це «Комсомольській правді» розповіли у районному суді Харкова.

Його визнали винним у злочині, передбаченому частиною 1 статті 115 КК України («Умисне вбивство»). Однак вирок в законну силу ще не вступив. Апеляційний суд отримав скарги на вирок: від підсудного, від його адвоката і від прокуратури.

Як з’ясувало видання, він знайомився з ескортницями, дарував їм подарунки і влаштовував поїздки за кордон, після чого бив і катував їх, а також насильно утримував у будинку. «Він виривав мені вії, бив головою об підлогу, стіни. Все було в крові, я втрачала свідомість. Він намагався ламати мені ноги, стрибаючи на них. Зламав мені ключицю і два ребра. Лупив по вухах так, що на одне вухо я навіть втратила слух на кілька місяців», – поділилася одна з жертв. «Комсомольська правда» знайшла як мінімум п’ять постраждалих від дій петербуржця.

Ще одну дівчину – 21-річну порноактрису – він забив до смерті у ванній після спільного «відпочинку». Чоловіка оголосили в розшук у Росії, після чого він втік в Україну, де вбив ще одну жінку – мешканку міста Суми. Її тіло, загорнуте в килим, знайшли в квартирі росіянина.

Відзначається, що після відбуття покарання в Україні злочинця чекає слідство і в Росії, де проти нього також порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство». Йому загрожує до 15 років колонії.

Видання уточнює, що батько засудженого працював в МВС Росії, а потім відкрив велику фірму юридичних консультацій, а його мати – власниця компанії елітних вин. Їхній син був менеджером в нафтогазовій компанії, але незабаром звільнився.