Система автофіксації порушень почала штрафувати водіїв «євроблях»: подробиці

В Україні почали штрафувати авто на іноземних номерах та «євробляхи» за перевищення швидкості

У МВС кажуть, що за добу роботи нової системи уже зафіксували перших порушників

З 19 листопада іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, будуть також нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Там зазначають, що домогтися цього змогли спільно з прикордонниками. Вони тепер під час в'їзду авто на номерах іноземної реєстрації вносять цей номер і паспортні дані водія в базу.

Відтак, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника у базі прикордонників.

У МВС переконують, що тепер таким водіям виноситимуть постанови про порушення правил дорожнього руху. Їх відправлятимуть Держприкордонслужбі, а ті вже при виїзді авто з України інформуватимуть його водія про скоєні порушення і пропонуватимуть заплатити штраф. Якщо водій-іноземець відмовиться платити, йому заборонять в’їзд в Україну.

Якщо ж власником такого авто є українець, то документи заправлять за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

У МВС кажуть, що за добу роботи нової системи уже зафіксували перших порушників. Ними стали громадяни Білорусі та Молдови. Вони перевищили швидкість: білорус на трасі Київ — Одеса в населеному пункті на 38 км/год, а молдаванин у Києві на 24 км/год.

До слова, шахраї почали в своїх цілях використовувати систему автофіксації порушень правил дорожнього руху і тепер розсилають водіям постанови про штрафи. У зловмисників є адреси, прізвища, імена та по батькові водіїв. На ці адреси вони і посилають підроблені «листи щастя».

Також нагадаємо, що українським водіям приготували сюрприз: максимальну швидкість буде змінено.

Раніше поліція нагадала водіям про нові штрафи з 1 жовтня.