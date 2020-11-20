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    На Львівщині новообраного депутата в під'їзд завезли на «Геліку»: відео

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    На Львівщині депутати намагалися на автівці заїхати в під&rsquo;їзд багатоповерхівки - На Львівщині новообраного депутата в під'їзд завезли на «Геліку»: відео
    На Львівщині депутати намагалися на автівці заїхати в під’їзд багатоповерхівки

    В МВС порадили двом новообраним депутатам допомогу психіатра

    На околиці Пустомитів у Львівській області двоє новообраних депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки.

    Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», – написав він.

    Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів – 34 роки, іншому – 36.

    На записі з камер відеоспостереження видно, як автомобіль заїжджає у двір і зупиняється перед сходами до під'їзду. Потім машина з другої спроби виїхала на сходини, постояла якийсь час і спустилася заднім ходом.

    «Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», – додав Геращенко.

    До слова, у селі Гатне Києво-Святошинського району автомобіль Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.

    Теги: МВС Львівщина Антон Геращенко поліція Mercedes
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