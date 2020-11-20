На Львівщині новообраного депутата в під'їзд завезли на «Геліку»: відео

На Львівщині депутати намагалися на автівці заїхати в під’їзд багатоповерхівки

В МВС порадили двом новообраним депутатам допомогу психіатра

На околиці Пустомитів у Львівській області двоє новообраних депутатів міської ради на позашляховику Mercedes намагалися заїхати по сходах у під’їзд багатоповерхівки.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівської міської Ради, що на Львівщині, коли вони на Mercedes Gelendwagen вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідних східцях?», – написав він.

Геращенко повідомив, що поліція притягнула їх до відповідальності та оштрафувала. Також він зазначив, що одному з депутатів – 34 роки, іншому – 36.

На записі з камер відеоспостереження видно, як автомобіль заїжджає у двір і зупиняється перед сходами до під'їзду. Потім машина з другої спроби виїхала на сходини, постояла якийсь час і спустилася заднім ходом.

«Тут, на мою думку, потрібна також допомога психіатра», – додав Геращенко.

До слова, у селі Гатне Києво-Святошинського району автомобіль Toyota Land Cruiser Prado протаранив декілька автомобілів і врізався в паркан на парковці супермаркета.