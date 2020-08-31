Біля Деміївського ринку сталася серйозна бійка з пограбуванням
Пограбований чоловік потрапив до лікарні
Поблизу Деміївського ринку в Голосіївському районі Києва семеро осіб побили двох чоловіків та відібрали в одного з них гроші. Про повідомила поліції жінка.
Пограбованого довелося шпиталізували до медичного закладу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Автопатруль, який прибув на місце першим, разом з колегами з Голосіївського управління поліції, взявся обстежувати прилеглу територію. Невдовзі інспектори помітили схожих за описом осіб у дворі багатоповерхівки на проспекті Лобановського.
Охоронці порядку затримали осіб та передали до Голосіївського управління поліції.
Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Рокосовського в Оболонському районі Києві троє чоловіків побили таксиста.
У закладі харчування на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва двоє іноземців викрали у відвідувача гаманець.