Біля Деміївського ринку сталася серйозна бійка з пограбуванням



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Патрульні затримали нападників Фото: Патрульна поліція Києва

Пограбований чоловік потрапив до лікарні

Поблизу Деміївського ринку в Голосіївському районі Києва семеро осіб побили двох чоловіків та відібрали в одного з них гроші. Про повідомила поліції жінка.

Пограбованого довелося шпиталізували до медичного закладу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Автопатруль, який прибув на місце першим, разом з колегами з Голосіївського управління поліції, взявся обстежувати прилеглу територію. Невдовзі інспектори помітили схожих за описом осіб у дворі багатоповерхівки на проспекті Лобановського.

Охоронці порядку затримали осіб та передали до Голосіївського управління поліції.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Рокосовського в Оболонському районі Києві троє чоловіків побили таксиста.

У закладі харчування на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва двоє іноземців викрали у відвідувача гаманець.