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    Новини

    Біля Деміївського ринку сталася серйозна бійка з пограбуванням

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    Патрульні затримали нападників - Біля Деміївського ринку сталася серйозна бійка з пограбуванням
    Патрульні затримали нападників
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Пограбований чоловік потрапив до лікарні

    Поблизу Деміївського ринку в Голосіївському районі Києва семеро осіб побили двох чоловіків та відібрали в одного з них гроші. Про повідомила поліції жінка.

    Пограбованого довелося шпиталізували до медичного закладу. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Автопатруль, який прибув на місце першим, разом з колегами з Голосіївського управління поліції, взявся обстежувати прилеглу територію. Невдовзі інспектори помітили схожих за описом осіб у дворі багатоповерхівки на проспекті Лобановського.

    Охоронці порядку затримали осіб та передали до Голосіївського управління поліції.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Рокосовського в Оболонському районі Києві троє чоловіків побили таксиста.

    У закладі харчування на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва двоє іноземців викрали у відвідувача гаманець.

    Національна поліція України Київ бійка пограбування
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