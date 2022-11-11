«Готуйтеся до землі». Кличко покепкував з рашистів після звільнення Херсона

Віталій Кличко: Херсон – це не тільки смачні кавуни, а й сміливі та незламні люди

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував звільнення Херсона від російських окупантів. Столичний мер покепкував з росіян, згадавши свою знамениту фразу. Відповідний допис з’явився у Telegram Кличка.

«Які щемливі і хвилюючі відео з нашого визволеного півдня. Херсон – це не тільки смачні кавуни. А й сміливі та незламні люди. Херсон – це Україна! Так було, є і буде! Слава ЗСУ!» – написав він.

Кличко проілюстрував допис своїм зображенням, на якому він з єхидною усмішкою на обличчі тримає в руках синьо-жовту лопату та закликає рашистів «готуватися до землі».

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Заклик «готуватися до землі» свого часу став мемом. Віталій Кличко хотів розповісти про підготовку до зими, але обмовився і сказав «готуватися до землі».

До слова, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що планує випустити нову книгу своїх висловів.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України офіційно повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

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Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.