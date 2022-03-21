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    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)

    Ганьба окупантів пробиває чергове дно - Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
    Ганьба окупантів пробиває чергове дно
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Українські війська продовжують давати відсіч рашистам, та звільняти населені пункти від окупантів.

    Цього разу, при звільнені містечка, наші бійці знайшли сховок путінських солдат у приміщенні дитячого садочку.

    «Фото з одного зі звільнених від російських окупантів населених пунктів. Як ви думаєте, судячи з фото, де вони ховались?», − йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
    фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Варто нагадати, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

    Нагадаємо, Закарпаття готове надати прихисток юним футболістам з усієї України на час війни.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна дитячий садок окупація #stoprussia
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    Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)