Окупанти ховалися від української армії в дитсадочку (фото)
В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Українські війська продовжують давати відсіч рашистам, та звільняти населені пункти від окупантів.
Цього разу, при звільнені містечка, наші бійці знайшли сховок путінських солдат у приміщенні дитячого садочку.
«Фото з одного зі звільнених від російських окупантів населених пунктів. Як ви думаєте, судячи з фото, де вони ховались?», − йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Варто нагадати, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.
Нагадаємо, Закарпаття готове надати прихисток юним футболістам з усієї України на час війни.