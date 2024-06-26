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В Україні стрімко зростає кількість справ про рейдерство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні стрімко зростає кількість справ про рейдерство
Кількість справ про рейдерство все ще не сягнула показників перед повномасштабним вторгненням
фото з відкритих джерел

Найчастіше до суду доходять справи пов'язані з підробкою документів

За п’ять місяців 2024 року було зафіксовано 188 кримінальних проваджень про рейдерство. Це в 1,3 раза більше за показники відповідного періоду 2023 року. Про це повідомляє «Опендатабот».

Кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не сягнула показників до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, від початку року було відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство. Це 1,3 раза більше за показники відповідного періоду торік 2023 року – 147 проваджень. Проте все ще двічі менше, ніж у 2021 році – 398 справ.

Кількість нових проваджень про рейдерство
Кількість нових проваджень про рейдерство
фото: «Опендатабот»

Напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нових проваджень на місяць, а вже у травні їх кількість сягнула 52.

Загалом справи по рейдерству відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205-1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ) тощо.  Найчастіше правоохоронці фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.

Справи про рейдерство
Справи про рейдерство
фото: «Опендатабот»

За протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном підприємства від початку року було відкрито 29 й 21 кримінальних проваджень відповідно. Натомість від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій також зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за п'ять місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.

Як мінялась кількість скарг на рейдерство
Як мінялась кількість скарг на рейдерство
фото: «Опендатабот»

Як повідомлялося, Федерація роботодавців України спільно кількома іншими обʼєднаннями підприємців має намір створити публічний реєстр осіб, причетних до рейдерських атак, які з використанням правоохоронних органів останніми місяцями здійснюються на бізнес.

Читайте також: Рейдерські атаки під час війни – як захистити майно?
Теги: суд рейдерство кримінал

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