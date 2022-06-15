Рейдерські атаки під час війни – як захистити майно?

Рейдерські атаки – стара дієва схема, особливо небезпечна в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану, як ніколи, ризик незаконного заволодіння чужим майном надто великий.

На жаль, стара дієва схема, що полягає у внесенні до державних реєстрів змін стосовно власника, директора, місцезнаходження/реєстрації майна, реєстрації права власності на підставі іпотечних застережень тощо за підробленими документами чи іншими сумнівними документами, із порушенням вимог щодо місця реєстраційної дії, належного реєстратора, працювала і продовжує працювати.

Під загрозою неправомірного захоплення зловмисниками опинилась земля і нерухомість, якою володіють українці.

Проблема, яка може стосуватися кожного, становить особливу небезпеку для:

АЗС та енергетики;

торгових мереж;

забудовників;

агентств із нерухомості;

підприємств;

банків, кредитних спілок;

аграрного сектору;

власників нерухомого майна (юридичних та фізичних осіб).

Проблему рейдерства можна вирішити, відстежуючи реєстраційні дії

Проблему можна вирішити, якщо відстежувати в реальному часі всі реєстраційні дії, які може бути вчинено з нерухомим майном. Та для того щоб захистити бізнес і майно власними силами, можуть допомогти такі кроки:

фізично забезпечити безпеку майна;

щоденний моніторинг реєстрів (зокрема й судових) за допомогою відкритих баз даних;

активи компанії передати в оренду різним підконтрольним суб'єктам;

правильно оформити статутні документи (запровадити систему застережень щодо укладення угод про відчуження часток, нотаріального засвідчення, визначення значних правочинів, учинення правочинів директором);

мати дорожню карту на випадок загрози рейдерської атаки;

зберігати важливу інформацію поза межами офісу компанії;

моніторити активність персоналу (переселення внутрішньої інформації тощо).

«26 травня опубліковано Закон, який дасть змогу запровадити антирейдерські заходи і встановити дієві запобіжники, покликані гарантувати непорушність права власності. Певні зміни в документі викликали приємну усмішку, бо депутати, уносячи їх, використали досвід захисту нерухомості від шахрайства та «чорних» реєстраторів з допомогою сервісу SMS-Маяк, який миттєво сповіщає про зміни в Реєстрі речових прав і незаконні процедури», – Юрій Бауман, адвокат, Адвокатське об'єднання «Бауман Кондратюк».

Моніторинг змін у реєстрах як запобіжник рейдерським атакам

Вирішити питання перевірок змін у статусі нерухомості можна значно простіше, використовуючи додатковий інструмент запобігання рейдерським захопленням і протиправним реєстраційним діям – сервіс SMS-Маяк у LIGA360.

Це сервіс моніторингу нерухомості, об'єктів іпотеки фізичних та юридичних осіб. SMS-Маяк миттєво поінформує про реєстраційні зміни та, звісно, захист від рейдерських захоплень об'єктів нерухомості (стосується приватної власності, іпотеки і земельних ділянок). Інструмент позбавить потреби щоденних перевірок власноруч, збереже ваші нерви й час.

«Одній із найбільших мереж АЗС в Україні протягом одного тижня за допомогою SMS-Маяк удалося відреагувати й запобігти незаконному переоформленню 80 об'єктів, які належать мережі. Також, до прикладу, один проблемний позичальник із простроченням понад 120 днів намагався вивести з-під застави в банку дорогий майновий комплекс шляхом зняття обтяження банку і перепродажу, використовуючи послуги «чорного» нотаріуса. Завдяки миттєвим сповіщенням сервісу SMS-Маяк банк оперативно відреагував на незаконні дії реєстратора і притяг його до кримінальної відповідальності, зберігши предмет іпотеки. Надалі банк у судовому порядку набув право власності щодо майнового комплексу», – Сергій Корогод Project Manager в LIGA ZAKON.

З допомогою інструмента SMS-Маяк нерухомість можна відстежувати двома способами:

за змінами статусу об’єктів нерухомого майна;

за поданням заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомості.

Моніторинг зміни статусу нерухомості можна здійснити за номером у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Простежити за поданням заяв на проведення будь-яких реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомості дає змогу наявність електронного цифрового підпису.

Отримані з допомогою SMS-Маяка сповіщення про факт подання заяви на проведення реєстраційної дії, про зміну статусу об’єкта, а також про прийняття рішення щодо зміни статусу допоможуть вчасно відреагувати на ситуацію: звернутися до державного реєстратора, правоохоронних органів і до суду та зупинити незаконні дії щодо ваших об’єктів нерухомості.

SMS-Маяк негайно сповістить про будь-які реєстраційні дії з вашим майном

Сповіщення про реєстраційні дії з вашими об’єктами нерухомості чи земельними ділянками з SMS-Маяком ви точно не пропустите. Система дає змогу контролювати ситуацію завдяки сповіщенням на електронну пошту, в особистий кабінет LIGA360 та на особистий телефон, надсилаючи SMS-повідомлення.

«Чи можна повністю убезпечитися від рейдерства? Відповідь проста: «Ні, не можна». Але потрібно діяти за принципом Praemonitus, praemunitus (хто попереджений, той озброєний), тобто здійснювати постійний контроль і моніторинг свого бізнесу й активів», – Юрій Бауман, адвокат, Адвокатське об'єднання «Бауман Кондратюк».

Що робити й куди звертатись, якщо SMS-Маяк надіслав сповіщення?

Якщо ви з допомогою SMS-Маяка в LIGA360 отримали інформацію про здійснені реєстраційні дії стосовно об’єкта нерухомого майна, потрібно звернутись до суду із позовною заявою щодо скасування вчинених реєстраційних дій, передати скаргу на дії державного реєстратора до Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Строк оскарження рішень, дій або бездіяльності державного реєстратора – 60 календарних днів.

Потрібно також звернутись і до правоохоронних органів із заявою щодо неправомірності реєстраційних дій.

SMS-Маяк – надійний помічник, який цілодобово контролюватиме зміни статусу вашої нерухомості та допоможе вчасно відреагувати й запобігти рейдерським захопленням об’єктів.

Важливо звернути увагу!

Сервіс SMS-Маяк надається за реєстраційним номером майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Цей номер присвоюють після 01.01.2013 під час першої реєстрації будь-якого права на об'єкт. Якщо номера немає, необхідно звернутися до реєстратора, він унесе об'єкт нерухомості до нового реєстра і присвоїть реєстраційний номер.