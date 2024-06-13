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Син соратника Медведчука побив 60-річну жінку (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Син соратника Медведчука побив 60-річну жінку (відео)
Бузинарському загрожує 850 грн штрафу або рік виправних робіт за побиття працівниці ОСББ
скріншот відео

Розпочато розслідування за фактом побиття працівниці ОСББ

Син колишнього очільника рівненського осередку ОПЗЖ Михайла Бузинарського, Андрій Бузинарський, побив працівницю житлового комплексу у Вишгороді Київської області. Жінка потрапила до лікарні. Про це 12 червня повідомило «Суспільне».

Повідомляється, що інцидент трапився ще 29 травня. У той день Бузинарський, який проживає у житловому комплексі «Ольжин Град» у Вишгороді, застряг у ліфті. Із ним на зв’язок вийшла 60-річна працівниця ЖК, яка спочатку перезавантажила ліфт, а потім викликала аварійну бригаду та попросила Бузинарського почекати. У відповідь той, за словами мешканки ЖК, почав кричати та ображати жінку, погрожуючи і вживаючи нецензурну лексику.

Урешті-решт Бузинарський вибрався з ліфта до приїзду аварійників. Після цього він напав на жінку та вдарив її кілька разів по обличчю. Потім до під'їзду зайшов чоловік. За словами очевидиців, він зупинив Бузинарського і сказав, що викличе поліцію.

За інформацією видання Lenta.ua, Бузинарський почав погрожувати і показувати посвідчення працівника Національної гвардії. Працівники ОСББ викликали поліцію. Видання додає, що під час затримання Бузинарський поводився агресивно та здійснив напад на одного із працівників поліції.

Після отриманих травм побиту жінку госпіталізували.

За словами жительки ЖК «Ольжин Град», її співмешканців відчувають небезпеку через проживання Андрія Бузинарського у їхньому будинку. «Зараз він перебуває на волі. Він дуже агресивний. І вже вчора (наступного дня після інциденту, – ред.) були зафіксовані факти вчинення нових хуліганських дій», – розповіла «Суспільному» місцева мешканка.

Сам Бузинарський заявив, що не володіє інформацією про цей інцидент, стверджує, що він поранений учасник бойових дій.

Джерела «Суспільного» підтвердили, що він військовий Нацгвардії. Державне бюро розслідувань вже проводить розслідування за фактом побиття працівниці ОСББ (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу). Бузинарському загрожує 850 грн штрафу або рік виправних робіт.

Як відомо, Бузинарський брав участь у бойових діях, зокрема на Лиманському напрямку. Його батько вважається колишнім соратником Віктора Медведчука.

Нагадаємо, що у 2018 році Андрій Бузинарський потрапив у ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Тоді травми дістали пасажирка і водій іншого авто. Бузинарський погрожував журналістці «Суспільного» Інні Білецькій. За цим фактом було відкрите провадження, і його навіть відправили у СІЗО, але у 2022 році він потрапив до аеророзвідки Національної гвардії й у 2024-му справу було закрито.

Теги: напад кримінал Нацгвардія

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