Смерть українця у витверезнику Вроцлава: суд покарав винних

Семеро осіб, серед яких поліцейські, опікуни та лікар були засуджені до тюремного ув'язнення на терміни від 1,5 до 5 років

Воєводський суд Вроцлава виніс вироки у справі вбивства 25-річного українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава. Про це повідомляє РАР.

Семеро обвинувачених отримали терміни від 1,5 до 5 років ув’язнення. Серед засуджених – четверо колишніх поліцейських, лікар та четверо працівників Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп’яніння. Ще двох підозрюваних виправдали.

За інформацією Польського агентства преси, найсуворіші вироки суд виніс двом колишнім співробітникам поліції. Вони отримали по п’ять років позбавлення волі. Лікар отримав три роки ув’язнення, а двоє інших колишніх поліцейських і двоє співробітників центру – від 1,5 року до чотирьох років позбавлення волі.

Після того, як його у липні 2021 року українця доставили у витверезник, його там сильно побили, смерть спричинило удушення.

«Згідно з рішенням суду, четверо поліцейських і двоє працівників Вроцлавського центру допомоги особам, які перебувають в стані алкогольного сп’яніння, спричинили смерть чоловіка, побивши і притиснувши його до землі. Провина лікарки цього закладу полягала у відсутності реакції на застосування таких примусових заходів. Двох співробітників витверезника виправдали», – йдеться у повідомленні.

У польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко

Інцидент з 25-річним громадянином України Дмитром Никифоренком трапився 30 липня 2021 року. Дмитро їхав у міському автобусі після вечірки з друзями, в якому він заснув. Водій висадив його на зупинці і викликав медиків, а ті – поліцію. Його доставили у витверезник. У цьому закладі його побили, що спричинило смерть чоловіка.

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