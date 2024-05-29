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Суд поновив Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд поновив Фаріон на посаді професорки «Львівської політехніки»
Фаріон планує повертатися до роботи у «Львівську політехніку»
фото: Укрінформ

Фаріон заявила, що якщо суд ухвалить рішення не на її користь, то наступний крок – Верховний Суд

Сьогодні, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн. Засідання суду відбулося сьогодні, 29 травня, повідомляє «Суспільне».

Як зазначає видання, на засіданні відбулися судові дебати. Адвокат Ірини Фаріон закликав суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції. Представник «Львівської політехніки» наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін. Суд вийшов у нарадчу кімнату.

«Позиція відповідача – це позиція людини, яка топчеться по закону брутально і нікчемно, виконує політичні замовлення і робить при цьому «гарну міну». В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм – під тиском МОН, конкретної персони – Лісовий. Про це свідчить його реакція – неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон», – зазначила науковиця.

Фаріон заявила, що якщо суд ухвалить рішення не на її користь, то наступний крок – Верховний Суд.

Суддя вийшла з нарадчої кімнати та оголосила вирок. Апеляційну скаргу Ірини Фаріон на рішення Галицького районного суду міста Львова задовольнили частково. Накази ректора НУ «Львівська політехніка» про звільнення Ірини Фаріон від 15 листопада та 28 листопада визнали незаконними та скасували.

«Суд постановив поновити Фаріон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови НУ «Львівська політехніка» з 24 листопада 2023 року. Стягнути з НУ «Львівська політехніка» на користь Ірини Фаріон середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 тисячі 927 гривень 27 копійок. Стягнути з НУ «Львівська політехніка» судовий збір у розмірі 5782 грн 17 копійок», – оголосила суддя Львівського апеляційного суду.

Фаріон відреагувала на рішення суду та розповіла, чи планує повертатися у «Львівську політехніку». «Я щаслива, що право існує окремо від політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, йдеться про те, щоби працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії суддів за обґрунтоване рішення (...) Я думаю над тим. Є дуже багато сил, які хотіли би, щоби я не повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти сил, яким я не подобаюся», – зазначила науковиця.

Постанова апеляційного суду ще може бути оскаржена у Верховному Суді. Представник «Львівської політехніки» заявив, що очікує на повний текст рішення, а тоді будуть думати про наступні кроки.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Феміда наголосила: Ірина Фаріон мала би усвідомити, що її негативні твердження стосовно військовослужбовців, можуть бути оцінені як аморальні, «адже у воюючій державі межа моралі у поведінці щодо оцінки захисників країни є дуже тонкою». Більше того, суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби, тому військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

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Теги: Ірина Фаріон суд

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