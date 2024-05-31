Обвинувальний вердикт для Трампа: Білий дім лаконічно відреагував

Білий дім заявив про повагу до верховенства закону на тлі вердикту Трампу

Білий дім поважає верховенство закону, заявив представник американської адміністрації Іан Семс, говорячи про обвинувальний вердикт присяжних у справі колишнього президента країни Дональда Трампа щодо фальсифікації ділової документації. Він утримався від подальших коментарів. Про це пише видання Barron's.

«Ми поважаємо верховенство закону», – коротко відповів Семс.

Нагадаємо, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.

Сам Трамп раніше назвав «ганьбою» обвинувальне рішення журі присяжних. Він вважає себе невинним і сказав, що має намір «боротися до кінця». Крім того, Трамп заявив про корумпованість судді Мерчан. Якщо присяжні визнають Трампа винним, він стане першим президентом США, засудженим за злочин, і першим злочинцем, якого велика політична сила – Республіканська партія – планує висунути кандидатом. У разі визнання його винним суддя на окремому судовому засіданні має визначити міру покарання засудженому. За фальсифікацію ділової документації передбачено максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Пізніше суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.