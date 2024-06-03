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Здав до ломбарду генератор від благодійників: посадовець столичної РДА сів у в’язницю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Здав до ломбарду генератор від благодійників: посадовець столичної РДА сів у в’язницю
Суд визнав колишнього ексдиректора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА здав до ломбарду генератор вартістю понад 33 тис. грн

Ексдиректор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор, подарований благодійниками, отримав п'ять років в’язниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд визнав колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

За даними слідства, у період 2022 – 2023 років під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них дев’ять генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва.

«Директор Центру розподілив вісім генераторів на потреби закладу, а один – залишив собі. Надалі вказаний генератор вартістю понад 33 тис. грн посадовець здав до ломбарду», – йдеться в повідомленні.

Натомість у суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався. Таким чином експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.

Нагадаємо, у Київській області двоє чоловіків із території церкви намагалися вкрасти генератор вартістю понад 60 тис. грн. Інцидент стався в місті Бровари.

Як повідомлялося, посадовицю Голосіївської Районної державної адміністрації судитимуть за розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів.

Теги: генератор Київ столиця суд злочин

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