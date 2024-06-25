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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Прокурори МКС вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за злочини в Україні
фото: з відкритих джерел

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це йдеться у повідомленні МКС.

Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема на енергетичну інфраструктуру), шкоду цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності.

Прокурори МКС вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за вищевказані злочини.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата попереднього слідства II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підконтрольними їм силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду відбувалася кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які здійснювалися російськими збройними силами в різних місцях України.

Як повідомлялося, представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині - Главком (glavcom.ua)

Читайте також: Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував 
Теги: Сергій Шойгу Міжнародний кримінальний суд суд війна

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