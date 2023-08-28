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В Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник
Ввечері 27 серпня 32-річний чоловік впав у шахту ліфта, яку незаконно прибудовували до готелю
фото: glavcom.ua

Чоловік працював на незаконній добудові по вул. Туристів в районі Історико-культурного центру на місці старовинного єврейського кладовища

В Умані загинув чоловік, який упав з висоти на незаконній добудові в районі паломництва хасидів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Чоловік працював на незаконній добудові по вул. Туристів (колишня вулиця Пушкіна, 62) в районі Історико-культурного центру на місці старовинного єврейського кладовища.

В Умані загинув чоловік, який упав з висоти на незаконній добудові в районі паломництва хасидів
В Умані загинув чоловік, який упав з висоти на незаконній добудові в районі паломництва хасидів
фото: glavcom.ua

Ввечері 27 серпня 32-річний чоловік впав у шахту ліфта, яку незаконно прибудовували до готелю. Свідки розповідають, що працівники готелю та будівельники намагалися приховати інцидент та віднесли тіло на дорогу, а потім повідомили про ДТП. Правоохоронці поки з’ясовують деталі.

Зазначимо, що смертельні випадки на незаконних будівництвах в районі паломництва хасидів непоодинокі. У 2019 році на будівництві загинув 17-річний хлопець, який працював на незаконному зведенні хасидського готелю в районі паломництва.

Також у 2020 році в Умані загинув будівельник, якого привалило бетонною опорою, а 2022 році знесло верхній поверх незаконно збудованої 9-поверхівки за адресою вул. Туристів, 56 (колишня вулиця Пушкіна), яка підлягає знесенню згідно з рішенням Верховного суду.

Нагадаємо, район паломництва хасидів має історичне значення та визнаний владою. У 1994 році указом Президента України територія навколо місця поховання раббі Нахмана отримала статус Історико-культурного центру, де заборонено будь-яке будівництво. У 1810 році на старому єврейському цвинтарі було поховано рабі Нахмана (1772-1810) із Брацлава. Щороку на могилу раббі Нахмана приїжджають десятки тисяч паломників з усього світу.

До слова, якщо України призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами.

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Теги: будівництво смерть хасиди Умань

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