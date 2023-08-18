Попит на нафтові танкери зріс вчетверо: які країни купують найбільше

Замовлень на танкери суттєво побільшало завдяки Японії та Греції

Обсяг замовлень на будівництво різного типу суден за перші 6 місяців 2023 року у світі знизився – на жаль, рекорд 2022-го повторити не вийшло, – проте танкерів знадобилося майже вчетверо більше. Про це пише VesselsValue.



Зростання попиту різні типи судів виглядає приблизно так:

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танкери – попит зріс у 3,6 рази;

балкерні судна – попит зріс на 19%;

контейнеровози – попит впав у 3,4 рази.

За даними VesselsValue, на даний момент в портфель замовлень суднобудівним верфям по світу додано 466 вантажних суден, що на 23% менше, ніж у 2022 році. Примітно, що попит на судна, що перевозять сировину, зріс, а от на контейнеровози, навпаки, впав. За ними портфель контрактів знизився з 295 судів у І півріччі 2022 року до 86 – 2023-го.



За півроку перевізники замовили у 2,8 рази менше газовозів, лише 32 судна, а ось нових танкерів для перевезення рідких нафти та нафтопродуктів хочуть ще більше.



На першому місці на замовлення Греція, яка розмістила майже половину всього обсягу від замовлень на нафтові танкери (47,9%), на другому Японія – 31,6%, на третьому ОАЕ – 6,9%.



У плані замовлення газовозів рейтинг дещо інший. Лідирує Японія, Греція та Сінгапур.

«Після затишшя у І півріччі 2022 року попит на танкери відродився, а доходи зміцнилися завдяки зміні торгових маршрутів та зростанню попиту на тонно-милі через конфлікт між Україною та Росією», – пояснює старший аналітик сервісу з відстеження та оцінки судів VesselsValue Ребекка Галанопулос Джонс.

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За період, що розглядається, було підписано 120 контрактів на нові судна. Основними з них є 10 танкерів LR2 дедвейтом 115 тисяч тонн $62 млн для грецької Dynacom Tankers, які планується побудувати на верфі Dalian Shipbuilding і поставити в 2025-2026 роках.

У 2023 році на замовлення в газовому секторі лідирує Японія, підтверджено 18 контракти, або 30% всього обсягу. Більшість із них стосувалася великих газовозів місткістю 174 тисячі куб. метрів. Друге місце посідає Греція із 13 договорами, 16,6%, на третьому місці Сінгапур із 6 позиціями (6%).

Старіючий балкерний флот, екологічні вимоги та високі ставки останнім часом також викликали інтерес до будівництва нових суден у цьому секторі, оскільки площі на верфях стають доступними, а замовлення на нові контейнери скорочуються.

Так, кількість контрактів тут зросла на 20%, до 200. Вартість нових замовлень на суховантажні машини в першій половині року помітно збільшилася. Наприклад, ціни на Panamax вантажопідйомністю 82 тисяч тонн виросли приблизно на 10,3% – до $37,6 млн.

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Загалом перше місце як найпопулярніший вибір для будівництва нових суден зайняли китайські верфі: на них у першому півріччі було розміщено 279 замовлень, або близько 62,1% від загального обсягу, причому більшість припала на балкери.

Південна Корея виборола друге місце – 27% і 121 заявку. Японія знову опинилася на третьому місці з показником 8,9%, хоча ця частка знизилася з 14,8% минулого року. На в'єтнамські верфі припадало близько 1,3% замовлень, а Філіппіни – 0,6%.

Нагадаємо, російський нафтовий танкер SIG після атаки надводними дронами 5 серпня отримав серйозні пошкодження. Відповідне відео опубліковано на каналі OSINTdefender у Twitter. На думку OSINT-фахівців, залежно від внутрішніх пошкоджень ремонт судна може розтягнутися на місяці.

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