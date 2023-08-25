Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дипломатичний скандал. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані під загрозою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дипломатичний скандал. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані під загрозою
Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня
фото з відкритих джерел

Український посол: «У мене ж немає претензій до ізраїльських громадян, у мене претензії до ізраїльського уряду»

Якщо України призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Будуть знову на плотах пробувати дістатися України, тільки цього разу не з Білорусі, а, скоріш за все, з Молдови. Ми ж два роки тому, під час ковіду також не пускали не тільки паломників, а й всіх іноземців. А зараз, якщо рішення буде прийняте, йтиметься лише про тих осіб, які мають ізраїльський паспорт», – сказав посол.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами.

Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

Корнійчук вважає, що наразі немає сенсу швидко організувати видачу віз усім охочим потрапити до України.

«А для чого? Якщо з наших громадян продовжують знущатися, ми виходимо з умов взаємності. Ми зацікавлені, аби нашу країну відвідували волонтери, військові, тобто ті, хто нам допомагає. І таких людей багато. У мене ж немає претензій до ізраїльських громадян, у мене претензії до ізраїльського уряду», – пояснив посол.

За словами дипломата, рішення щодо питання зупинення безвізу формально має ухвалити прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Але ви ж розумієте, що у нашій ситуації воєнного стану рішення може прийняти РНБО, Ставка і спустити його прем'єру. Поки жодних формальних дій не відбувається, але якщо таке рішення буде прийнято політично, то уряд його виконає протягом 24 годин», – зауважив дипломат.

Корнійчук також стверджує, що в ізраїльтян релігійний уряд, який дуже сильно залежить від релігійної громади, яка їздить в Умань.

«Зараз ізраїльтяни розповідають, що це посол з'їхав з ґлузду і насправді все добре. І що це послу більше за всіх треба, а в Умані на них чекають. У ізраїльтян же релігійний уряд, який дуже сильно залежить від релігійної громади, яка туди їздить. Тільки-но я отримав інформацію, що тишком-нишком в Умані днями був міністр культури Ізраїлю. Він приїхав туди, аби зустрітися з мером міста і розповісти потім, що все добре. Нібито мер щось вирішує, вони смішні просто. Всі ж бачили, що ми чітко розставили всі акценти і дали зрозуміти, що ніхто не жартує», – розповів дипломат.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також: Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
Теги: безвізовий режим Ізраїль хасиди Умань Євген Корнійчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна буде суттєво відновлюватися після Перемоги
Ми будемо будувати житло чи «братські могили»?
1 серпня, 19:37
Росіяни, що прибули до Ізраїлю матимуть служити у місцевій армії
Невдало втікли від мобілізації: 500 росіян служитимуть в армії Ізраїлю
2 серпня, 08:54
Місто Суйфеньхе у Китаї
Росіян знову надурили: Китай не збирається робити безвізовий режим
1 серпня, 14:43
Без заборони виїзду зберегти українську націю не вдасться, вважає Денисенко
Автор скандального посту пояснив, чому чоловікам варто обмежити виїзд за кордон після перемоги
6 серпня, 17:48
Ізраїль виключив можливість надання дипломатичної бази в Єрусалимі для нового посланця Саудівської Аравії до палестинців
Ізраїль відмовився впустити посланця Саудівської Аравії до палестинців
13 серпня, 14:49
Система Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет
США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю
17 серпня, 10:15
Цього року близько 30 тис. паломників із Ізраїля планують приїхати на могилу цадика Нахмана для святкування Рош га-Шана
Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність
14 серпня, 15:14
Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
Посольство України закликало Ізраїль вирішити проблеми з в'їздом українців
20 серпня, 22:30
За перше півріччя 2023 року 2037 українців отримали відмову у в’їзді на територію Ізраїлю
Ізраїль маніпулює статистикою відмов на в’їзд українців – посольство
22 серпня, 15:29

Політика

Корупційний скандал в Мінагро: відомство виставило на посміховисько слідчих НАБУ
Корупційний скандал в Мінагро: відомство виставило на посміховисько слідчих НАБУ
Дипломатичний скандал. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані під загрозою
Дипломатичний скандал. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані під загрозою
Нардеп пропонує ліквідувати АРМА через пов’язані з нею корупційні скандали
Нардеп пропонує ліквідувати АРМА через пов’язані з нею корупційні скандали
До декларації G7 про підтримку України приєдналася ще одна країна
До декларації G7 про підтримку України приєдналася ще одна країна
Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії
Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії
Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні
Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
25K
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
23K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
21K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
19K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
16K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)

Новини

Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Сьогодні, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту