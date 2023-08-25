Дипломатичний скандал. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані під загрозою

Український посол: «У мене ж немає претензій до ізраїльських громадян, у мене претензії до ізраїльського уряду»

Якщо України призупинить безвіз з Ізраїлем, то хасидам, які хочуть приїхати до України на Рош га-Шана доведеться зіштовхнутися з додатковими складнощами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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«Будуть знову на плотах пробувати дістатися України, тільки цього разу не з Білорусі, а, скоріш за все, з Молдови. Ми ж два роки тому, під час ковіду також не пускали не тільки паломників, а й всіх іноземців. А зараз, якщо рішення буде прийняте, йтиметься лише про тих осіб, які мають ізраїльський паспорт», – сказав посол.

Рош га-Шана – юдейський Новий рік. Брацлавські хасиди – послідовники цадика (праведника) Нахмана Брацлавського, який був похований в Умані, прагнуть, за його заповітом, хоч раз у житті відсвяткувати Новий рік на його могилі. Цадик Нахман вважав основними складовими етики юдаїзму простий спосіб життя, самопожертву, відвертість, щирість, безпосередність у молитвах. І його послідовники відзначають Новий рік саме так: танцюють, галасують, веселяться і поводяться як діти. Причому тільки чоловіки, жінки залишаються вдома і в Умань не приїздять. Побічний ефект – кілька дуже неспокійних днів для жителів Умані, безлад і купи сміття, але містяни за ці дні встигають непогано заробити, здаючи хасидам в оренду житло за завищеними цінами. Цього року Рош-га-Шана відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII ст. як опозиція догматично-обрядовому формалізму і рабинській ортодоксії і поширилося Східною Європою. Нині більшість хасидів проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії. Існує багато течій хасидизму, зокрема Любавичівський (Хабад), Брацлавський (саме ці хасиди масово їздять в Умань), Каролінський, Чорнобильський тощо.

Корнійчук вважає, що наразі немає сенсу швидко організувати видачу віз усім охочим потрапити до України.

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«А для чого? Якщо з наших громадян продовжують знущатися, ми виходимо з умов взаємності. Ми зацікавлені, аби нашу країну відвідували волонтери, військові, тобто ті, хто нам допомагає. І таких людей багато. У мене ж немає претензій до ізраїльських громадян, у мене претензії до ізраїльського уряду», – пояснив посол.

За словами дипломата, рішення щодо питання зупинення безвізу формально має ухвалити прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Але ви ж розумієте, що у нашій ситуації воєнного стану рішення може прийняти РНБО, Ставка і спустити його прем'єру. Поки жодних формальних дій не відбувається, але якщо таке рішення буде прийнято політично, то уряд його виконає протягом 24 годин», – зауважив дипломат.

Корнійчук також стверджує, що в ізраїльтян релігійний уряд, який дуже сильно залежить від релігійної громади, яка їздить в Умань.

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«Зараз ізраїльтяни розповідають, що це посол з'їхав з ґлузду і насправді все добре. І що це послу більше за всіх треба, а в Умані на них чекають. У ізраїльтян же релігійний уряд, який дуже сильно залежить від релігійної громади, яка туди їздить. Тільки-но я отримав інформацію, що тишком-нишком в Умані днями був міністр культури Ізраїлю. Він приїхав туди, аби зустрітися з мером міста і розповісти потім, що все добре. Нібито мер щось вирішує, вони смішні просто. Всі ж бачили, що ми чітко розставили всі акценти і дали зрозуміти, що ніхто не жартує», – розповів дипломат.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.