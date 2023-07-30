Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Роман загинув у 47 років
фото з відкритих джерел

Чоловік був учасником Революції гідності

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Чорномаза.

13 червня 2023 року на Бахмутському напрямку у бою проти російських окупантів загинув за Україну український націоналіст, активіст, журналіст, фоторепортер, а також багатолітній співробітник редакції газети «Наша віра», воїн «Легіону Свободи» Роман Чорномаз.

Народився Роман в Умані на Черкащині в родині українських націоналістів. Батьки з дитинства подарували йому правильне виховання і любов до України. Батько Романа – Богдан Чорномаз – відомий український історик, дисидент і в'язень радянських концтаборів, письменник і громадський діяч, член Української Гельсінської Спілки. Богдан Чорномаз сидів у сумнозвісній Кучинській зоні №36, яку називали «Зона смерті», саме там був закатований Василь Стус.

Мати – Тетяна Чорномаз – відома активістка і борець за Незалежність України, багато років очолювала Черкаську обласну організацію «Свободи», нині волонтерка, яка допомагає війську.

Роман Чорномаз із мамою
Роман Чорномаз із мамою
фото з відкритих джерел

Роман багато років працював у Києві журналістом і фотокореспондентом у багатьох столичних інформагенціях, ми часто зустрічалися на зйомках. Багатолітній український активіст, захисник української мови, учасник всіх українських акцій у столиці, учасник Мовного майдану та Революції Гідності. Роман також був багатолітнім борцем за нашу Автокефальну Українську Православну Церкву. Він верстав легендарну газету «Наша віра», яку видавав Євген Сверстюк.

«Іронічний, глибокий патлатий чувак, який любить ходити й фотографувати по фестивалях та різних масових акціях», – так себе описував Роман.

Чоловік також займався сільським господарством. Від першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону «Свобода». Брав участь у бойових діях у Сєвєродонецьку та поблизу Бахмута на Донеччині.

Роман на Майдані у 2014-му
Роман на Майдані у 2014-му
фото з відкритих джерел

За словами самого Романа, до війни він був «зовсім не мілітарною людиною», любив відвідувати фестивалі, масові акції, події, фотографувати. На відміну від батьків, у політиці участі не брав. «Асоціював себе з журналістикою, тож партійцем ніколи не був, – сказав боєць в інтерв’ю виданню «Прочерк». – Це не вітається, адже треба безсторонньо подавати інформацію, навіть якщо ти більше фотокор, ніж пишучий журналіст».

«Загалом я за освітою вчитель української мови й літератури, – додав військовий. – Працював раніше у газетах. Спершу жив в Умані, якийсь час жив у столиці, потім знову перебрався до Умані, набрав приватних замовлень. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, це одразу позначилось і на Умані…»

У Сєвєродонецьку бойовий підрозділ, у якому воював Роман, вів важкі бої з тривалими масованими ворожими обстрілами. Приміщення, де воїн із побратимами тримав оборону, протягом місяця методично, щодня обстрілював ворожий танк. Від 10-поверхової споруди залишилася буквально груда цеглин. Потім було Зайцеве, контузія, лікування, а після ротації Роман потрапив у самісіньке пекло – у Бахмут, який місяцями розносили артилерією «вагнерівці».

Я колись думав, що пекло має пахнути сіркою. Насправді ні, воно пахне пожежею: спаленими речами, помешканнями – всім нажитим, яке багато років збиралося людьми, а потім в один момент вщент згорало.

Роман Чорномаз

Уже на початку 2023 року чоловік отримав чергове поранення: як він сам казав, зловив рукою перший осколок під час «енергійного навалювання по обізянах в соняшниках». Маючи можливість трохи перепочити, він ділився у соцмережах власними спостереженнями про хід бойових дій, заспокоював найбільших панікерів, жартував, а подекуди й давав короткі практичні поради, які дозволяють вижити в бойових умовах.

А також, як і більшість на війні, все ж розмірковував над майбутнім. «Багато хто мріє, чим займеться після війни. Багато хто хоче подорожувати. Один хоче на байку об’їхати Україну. Інший – хоче побудувати дім. А я? Я ще не вирішив. І головне для мене – щоб був цей вибір. Щоб я робив те, що спаде на думку», – казав Роман.

Навесні 2023 року після чергової ротації чоловік знову повернувся на Донбас. Роман загинув у бою зі зброєю в руках 13 червня на Бахмутському напрямку.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Єгора Шумаєва з Донеччини
Теги: фотограф війна пам'ять смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2016-му Іван врятував побратима, попри власне поранення
Хвилина мовчання: згадаймо Івана Чеканюка, який став на захист України у 2014 році
30 червня, 09:00
На війні Олександр став снайпером
Хвилина мовчання: згадаймо ветерана АТО Олександра Бондаренка з Херсона
2 липня, 09:00
Назару було 32 роки
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Лугарєва, який боронив Україну з 2014-го
3 липня, 09:00
Роман почав службу у батальйоні «Львів» майже з початку його створення – з 2014 року
Хвилина мовчання: згадаймо поліцейського Романа Рущишина
8 липня, 09:00
2015 року Юрій пішов на військову службу за контрактом до лав держприкордонслужби
Хвилина мовчання: згадаймо викладача та ветерана АТО Юрія Чопика
9 липня, 09:00
Андрій було 25 років
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Ткачука, який загинув у боях на Київщині
15 липня, 09:00
Перед повномасштабним вторгненням частина Назара була передислокована в Бровари, що на Київщині
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Кравчука, який загинув у перший день ворожого наступу
22 липня, 09:00
Андрій віддав життя за Батьківщину, рятуючи побратимів
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Бахтова, який захищав Україну з 2014-го
20 липня, 09:00
Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
26 липня, 09:00

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Хвилина мовчання: згадаймо сина дисидента та фотографа Романа Чорномаза
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 30 липня
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
Хвилина мовчання: згадаймо звукорежисера Івана Шульгу
Хвилина мовчання: згадаймо звукорежисера Івана Шульгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
84K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
53K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
23K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
13K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
12K
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту