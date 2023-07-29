Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві

Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП

Олексій Давиденко: «Щосесії 99.9% рішень мали стосунок винятково до російської православної церкви»

Колишній депутат Київради від «Партії регіонів» Олексій Омельяненко організував особливий режим виділення у столиці земельних ділянок УПЦ Московського патріархату під будівництво культових споруд. Про це заявив колишній депутат Київської міськради, підприємець Олексій Давиденко в інтерв’ю «Обозревателю».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Давиденко вважає, що значна представленість церков Московського патріархату у Києві – це результат «роботи» столичного забудовника Олеія Омельяненккса.

«Я прийшов у Київраду 2008 року, і ця історія вже існувала, я пішов з міськради 2013 року, і цей схематоз закінчився разом з революцією гідності, тобто – з фіаско Партії регіонів. На мою думку, схема абсолютно не прихованого лобізму російської православної церкви існувала десь приблизно з 2006 по 2013 рік. Це відбувалося упродовж повної каденції Черновецьких, а також каденції Попова в компанії з Партії регіонів», – пояснив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ексдепутат зазначив, що практично на кожній сесії Київради виносилося рішення на голосування про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок на території лікарень, нових мікрорайонів УПЦ МП. «Щосесії 99.9% рішень мали стосунок винятково до російської православної церкви. Тобто там не було ділянок для католицьких церков, греко-католицьких чи Київського патріархату, все було заточено під Московський патріархат», – деталізував Давиденко.

Підприємець наголошує, що така масова представленість Московського патріархату у Києві, це, по суті, результат «роботи» 2006-2013 рр. «Сім років сесії відбувалися приблизно двічі на місяць: якщо помножити 12 місяців на 2, то це приблизно 20+ сесій на рік… а ця вакханалія тривала сім років. Тобто приблизно 100+ сесій Київради, на яких виносилися рішення про відведення земельних ділянок для Московського патріархату», – констатував він.

Давиденко зазначив, що Олексій Омельяненко був вірянином, парафіянином Московського патріархату, і публічно про це говорив. Всі питання, які він виносив, проходили земельну комісію Київради автоматично. «Я не пам’ятаю жодного разу, щоб питання не пройшло і виставлялося другий чи третій раз, або ж змінювались проєкти рішень – вони всі проходили на 100%», – констатував Давиденко.

Як розповів підприємець, на сесіях такі земельні питання проводились під релігійним прикриттям. «Зазвичай це звучало так: шановні депутати, ви знаєте, наш колега, а також Києво-Печерська лавра просить підтримати, ми виносимо, це церква, це не політичне питання, ми просимо зал підтримати. Під таким соусом все це підтримувалося», – розповів ексдепутат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олексій Омельяненко після виборів у Київраду 2008 р. очолював фракцію «Партії регіонів», яка разом з політсилою мера Черновецького мали більшість в міськраді. Омельяненко фігурував у справі про земельні махінації та навіть був оголошений у розшук. В 2018-му Омельяненко також став фігурантом справи про виведення 100 млн грн з «Укргазбанку». За даними правоохоронців, протягом 2008-2010 рр. він за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій «Укргазбанку» організував схему виведення бюджетних коштів. В 2019 р. ексдепутата заарештовували із заставою в 90 млн грн. Втім, згодом всі обмеження були зняті.

Нагадаємо, раніше ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що будівлю каплиці, що була незаконно споруджена релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля Десяттиної церкви, буде демонтовано.