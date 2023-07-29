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Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП
фото: stopcor.org

Олексій Давиденко: «Щосесії 99.9% рішень мали стосунок винятково до російської православної церкви»

Колишній депутат Київради від «Партії регіонів» Олексій Омельяненко організував особливий режим виділення у столиці земельних ділянок УПЦ Московського патріархату під будівництво культових споруд. Про це заявив колишній депутат Київської міськради, підприємець Олексій Давиденко в інтерв’ю «Обозревателю».

Давиденко вважає, що значна представленість церков Московського патріархату у Києві – це результат «роботи» столичного забудовника Олеія Омельяненккса.

«Я прийшов у Київраду 2008 року, і ця історія вже існувала, я пішов з міськради 2013 року, і цей схематоз закінчився разом з революцією гідності, тобто – з фіаско Партії регіонів. На мою думку, схема абсолютно не прихованого лобізму російської православної церкви існувала десь приблизно з 2006 по 2013 рік. Це відбувалося упродовж повної каденції Черновецьких, а також каденції Попова в компанії з Партії регіонів», – пояснив він.

Ексдепутат зазначив, що практично на кожній сесії Київради виносилося рішення на голосування про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок на території лікарень, нових мікрорайонів УПЦ МП. «Щосесії 99.9% рішень мали стосунок винятково до російської православної церкви. Тобто там не було ділянок для католицьких церков, греко-католицьких чи Київського патріархату, все було заточено під Московський патріархат», – деталізував Давиденко.

Підприємець наголошує, що така масова представленість Московського патріархату у Києві, це, по суті, результат «роботи» 2006-2013 рр. «Сім років сесії відбувалися приблизно двічі на місяць: якщо помножити 12 місяців на 2, то це приблизно 20+ сесій на рік… а ця вакханалія тривала сім років. Тобто приблизно 100+ сесій Київради, на яких виносилися рішення про відведення земельних ділянок для Московського патріархату», – констатував він.

Давиденко зазначив, що Олексій Омельяненко був вірянином, парафіянином Московського патріархату, і публічно про це говорив. Всі питання, які він виносив, проходили земельну комісію Київради автоматично. «Я не пам’ятаю жодного разу, щоб питання не пройшло і виставлялося другий чи третій раз, або ж змінювались проєкти рішень – вони всі проходили на 100%», – констатував Давиденко.

Як розповів підприємець, на сесіях такі земельні питання проводились під релігійним прикриттям. «Зазвичай це звучало так: шановні депутати, ви знаєте, наш колега, а також Києво-Печерська лавра просить підтримати, ми виносимо, це церква, це не політичне питання, ми просимо зал підтримати. Під таким соусом все це підтримувалося», – розповів ексдепутат.

Олексій Омельяненко після виборів у Київраду 2008 р. очолював фракцію «Партії регіонів», яка разом з політсилою мера Черновецького мали більшість в міськраді.  Омельяненко фігурував у справі про земельні махінації та навіть був оголошений у розшук. В 2018-му Омельяненко також став фігурантом справи про виведення 100 млн грн з «Укргазбанку». За даними правоохоронців, протягом 2008-2010 рр. він за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій «Укргазбанку» організував схему виведення бюджетних коштів. В 2019 р. ексдепутата заарештовували із заставою в 90 млн грн. Втім, згодом всі обмеження були зняті.

Нагадаємо, раніше ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що будівлю каплиці, що була незаконно споруджена релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату у Києві біля Десяттиної церкви, буде демонтовано.

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Теги: церква історія Партія регіонів депутат будівництво лавра УПЦ МП

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