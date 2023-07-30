У Туреччині в страшній ДТП загинула українка

Туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого загинуло дві людини

У місті Аланія на південному заході Туреччини туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві людини, зокрема одна громадянка України. Про це повідомляє TRT Haber.

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«Екскурсійний мікроавтобус під керівництвом віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку», – йдеться у повідомленні.

Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.

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«Встановлено, що водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події», – йдеться в повідомленні.

12 туристів, шість з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.

МЗС уточнює роботодавця та контактні дані родичів загиблої українки. Справою займається консульство України в Анталії.

Нагадаємо, що раніше в Польщі п’яний водій насмерть збив українського підлітка. На дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного українця, який пересувався на узбіччі велосипедом. Пізніше в поліції встановили, що винуватцем аварії був водій автомобіля Passat, який на момент ДТП був у нетверезому стані. У його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю.