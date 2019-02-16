Вандали спаплюжили меморіальний комплекс у Запорізькій області



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Зловмисники викрали металеву секцію огорожі Фото: Нацполіція

Невідомі викрали металеву секцію огорожі та пошкодили металеву зірку «Вічного вогню»

15 лютого близько 08:30 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про пошкодження меморіального комплексу в селі Семенівка Мелітопольського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронцями встановлено, що з меморіального комплексу, де поховані солдати, які загинули у Другій світовій війні при визволенні міста Мелітополь від німецько-фашистських загарбників, невідомі викрали металеву секцію огорожі та пошкодили металеву зірку «Вічного вогню».

Наразі з’ясовуються усі обставини події та вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.