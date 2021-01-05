Китайського фінансиста засудили до смертної кари за корупцію і коханку

За версією обвинувачення, звинувачений у хабарництві жив зі своєю коханкою протягом тривалого часу і мав позашлюбних дітей

Суд Китаю засудив колишнього голову однієї з найбільших китайських компаній з управління активами до смертної кари за вимагання $260 млн хабаря, корупцію і так зване двоєженство

Як повідомляє AFP, колишній глава компанії China Huarong Asset Management Co Лай Сяомінь визнаний винним в зловживанні своїм службовим становищем і двоєженстві. За версією обвинувачення, він жив зі своєю коханкою протягом тривалого часу і мав позашлюбних дітей.

У січні 2020 року на державному телеканалі CCTV показали зізнання Сяоміня, а також стопки грошей, які нібито виявили в його квартирі в Пекіні. На відео також показали дорогі автомобілі і золоті злитки, які, за повідомленнями, він взяв як хабар.

Ексфінансист, розслідування проти якого почалося в квітні 2018 року, також привласнив понад 25 млн юанів ($ 3,8 млн) державних коштів в період з 2009 по 2018 рік.

Під час свого телевізійного зізнання Сяомінь сказав, що «не витратив ні копійки, а просто залишив їх там... Я не наважився їх витратити».

Після висунення звинувачень його виключили з Комуністичної партії КНР. Суд також постановив конфіскувати всі особисті активи і позбавить його політичних прав.

До слова, китайський мільярдер Джек Ма «зник» після закликів реформувати фінсистему країни.