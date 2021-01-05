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    У світі

    Китайського фінансиста засудили до смертної кари за корупцію і коханку

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    Колишнього главу компанії China Huarong Asset Management Co Лай Сяоміня засудили до смертної кари - Китайського фінансиста засудили до смертної кари за корупцію і коханку
    Колишнього главу компанії China Huarong Asset Management Co Лай Сяоміня засудили до смертної кари

    За версією обвинувачення, звинувачений у хабарництві жив зі своєю коханкою протягом тривалого часу і мав позашлюбних дітей

    Суд Китаю засудив колишнього голову однієї з найбільших китайських компаній з управління активами до смертної кари за вимагання $260 млн хабаря, корупцію і так зване двоєженство

    Як повідомляє AFP, колишній глава компанії China Huarong Asset Management Co Лай Сяомінь визнаний винним в зловживанні своїм службовим становищем і двоєженстві. За версією обвинувачення, він жив зі своєю коханкою протягом тривалого часу і мав позашлюбних дітей.

    У січні 2020 року на державному телеканалі CCTV показали зізнання Сяоміня, а також стопки грошей, які нібито виявили в його квартирі в Пекіні. На відео також показали дорогі автомобілі і золоті злитки, які, за повідомленнями, він взяв як хабар.

    Ексфінансист, розслідування проти якого почалося в квітні 2018 року, також привласнив понад 25 млн юанів ($ 3,8 млн) державних коштів в період з 2009 по 2018 рік.

    Під час свого телевізійного зізнання Сяомінь сказав, що «не витратив ні копійки, а просто залишив їх там... Я не наважився їх витратити».

    Після висунення звинувачень його виключили з Комуністичної партії КНР. Суд також постановив конфіскувати всі особисті активи і позбавить його політичних прав.

    До слова, китайський мільярдер Джек Ма «зник» після закликів реформувати фінсистему країни.

    Теги: суд корупція в Україні хабар Китай бізнес розслідування смертна кара дружина
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