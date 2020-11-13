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    Кримінал

    Вбивство Старицького: дружина ексміністра Кожари постане перед судом

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    Марина Козерод ввела в оману органи досудового розслідування - Вбивство Старицького: дружина ексміністра Кожари постане перед судом
    Марина Козерод ввела в оману органи досудового розслідування
    Фото з відкритих джерел

    Дружина Леоніда Кожари Марина Козерод обвинувачується в неправдивих свідченнях

    Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, обвинувачена, будучи допитаною як свідок, з метою забезпечення алібі своєму чоловіку, якому інкримінують  умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України), повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення вказаного злочину колишнім міністром.

    «Тож своїми неправдивими показаннями дружина намагалась сприяти тому, щоб її чоловік уникнув відповідальності за вбивство. Однак висновки експертів спростували усе сказане фігуранткою провадження під час виступу в суді та в рамках слідчого експерименту», - повідомили у прокуратурі.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Нагадаємо, поліція повідомила, що 21 лютого цього року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

    Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

    25 березня Кожару затримали правоохоронці.

    На суді у справі Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора «Інтера». За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.

    10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

    Теги: прокуратура суд кримінал вбивство Київщина Леонід Кожара
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