Ексглава МЗС Кожара постане перед судом за умисне вбивство

Поліція скерувала до суду справу проти ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари

Поліція Київщини завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у справі про вбивство ексгендиректора «Інтера» Сергія Старицького у будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції зібрали доказову базу щодо причетності Кожари до злочину та за погодженням прокуратури області скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне ексглаві МЗС загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Встановлено, що у день вбивства у будинку Кожари в селі Чайки Києво-Святошинського райну перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками на кухні сталася сварка, яка переросла у бійку. Згодом господар будинку пішов до спальної кімнати, взяв пістолет і, повернувшись на кухню, вистрілив у товариша.

Поліція Київщини відпрацювала різні версії події, також для встановлення всіх обставин слідчі провели низку експертиз, зокрема судово-медичну, молекулярно-генетичну, дактилоскопічну, балістичну та слідчий експеримент. За їх результатами було зібрано достатньо доказів для повідомлення Кожарі підозри у скоєнні умисного вбивства.

Наразі поліція завершила досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за погодженням прокуратури скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, поліція повідомила, що 21 лютого цього року в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку Леоніда Кожари покінчив життя самогубством ексгендиректор «Інтера» Сергій Старицький.

Згодом експертиза встановила, що в будинку Кожари Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня Кожару затримали правоохоронці.

У залі суду його було заарештовано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 14 млн гривень.

Крім того, Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини Кожари за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту.