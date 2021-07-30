Вбивство дівчинки на Харківщині: суд обрав запобіжний захід підозрюваному підлітку

Імовірним вбивцем дівчини може бути 13-річний сусід, з яким малолітня гуляла у дворі будинку

Імовірним вбивцем дівчини може бути 13-річний сусід, з яким малолітня гуляла у дворі будинку

Суд задовольнив клопотання і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 30 днів у приймальнику-розподільнику

Вовчанський райсуд Харківської області помістив до приймальника-розподільника 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Суд задовольнив клопотання і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді 30 днів у приймальнику-розподільнику.

Також повідомляється, труп малолітньої дівчини направлено для проведення судово-медичної експертизи, а досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Богдан Ф. став головним фігурантом у вбивстві своєї 6-річної сусідки Мирослави Третяк. Востаннє зниклу напередодні дівчинку бачили саме у його товаристві.

Хлопець віддавна спілкувався з Мирославою попри різницю у віці. А проте перед убивством між ними сталася перепалка, дитина навіть пожалілась матері з цього приводу.

Коли ввечері Мирослава вийшла гратися зі своєю подружкою, до них приєднався Богдан і, за словами матері загиблої, запропонував сусідці прогулятися.

Зниклу дитину шукали майже добу правоохоронці та небайдужі.

Тіло дівчинки знайшли у ніч на 29 липня у закинутому будинку з ознаками насильницької смерті. У неї констатували забої голови та обличчя.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.