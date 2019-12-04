Верховний суд залишив без змін вирок антимайданівцю Топазу



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Ігнат Кромський на прізвисько Топаз Фото: Уніан

Ігнат Кромський засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю

Верховний суд залишив без змін вирок антимайданівцю, одному з активних учасників масових заворушень у Харкові навесні 2014 року Ігнату Кромському, відомому на прізвисько Топаз.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Так, колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Кромського на вирок Київського райсуду Харкова від 30 січня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Харківської області від 12 липня 2018 року.

Відповідно до цих рішень, Кромський був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», «масові заворушення» та «незаконне заволодіння транспортним засобом» та засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Раніше суд ухвалив рішення про перерахунок терміну ув'язнення антимайданівцю Топазу за законом «Савченко», після чого Кромський вийшов на волю із слідчого ізолятора.

У липні 2018 року суд Харківщини частково задовольнив апеляцію, подану захистом на вирок, винесений Київським райсудом міста антимайданівцю Топазу.

Утім у змінені терміни покарання суд відмовив. Тоді адвокат Шадрін вказав, що він буде звертатися до Верховного суду.

30 січня 2018 року антимайданівця Топаза засудили до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.