Поліція розшукує вандалів, що сплюндрували могилу героя Небесної сотні



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Невідомі сплюндрували місце поховання Володимира Мельнічука Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція Київщини розпочала розшукові заходи, аби встановити особи та притягти до відповідальності зловмисників, які у м. Вишгород на місцевому цвинтарі наругалися над могилою героя Небесної сотні Володимира Мельнічука.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв «Главком», про пошкодження могили Володимира Мельнічука, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера у центрі Києва, повідомила в соцмережі його мати Надія Мельничук.

Зазначимо, що Володимир Мельничук був активістом Майдану від самого його початку. Рідні кажуть, що він не брав безпосередньої участі в силовому протистоянні, але був волонтером — допомагав, як міг. 39-річний волонтер загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Чоловік того дня не мав жодної захисної амуніції і просто спостерігав за протистояннями під стінами Жовтневого палацу.

Володимир Мельничук посмертно отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 2014) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності. А також медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, червень 2015) (посмертно).