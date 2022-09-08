Військовий РФ із другом вбили чоловіка у Криму: місцеві вийшли на протест

Підозрюваний у жорстокому вбивстві нещодавно отримав відзнаку від окупаційної влади Крим

У тимчасово окупованій Ялті спалахнув бунт після жорстокого вбивства 34-річного місцевого жителя. Одним із підозрюваних є російський військовий, інший – місцевий «ополченець», якого окупаційна поліція одразу ж відпустила. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

У мережі також оприлюднивши відео бійки. На кадрах видно, як двоє зловмисників напали на чоловіка, продовжуючи побиття навіть коли той опинився на землі, після чого завантажили тіло без ознак життя у багажник свого чорного позашляховика з рашистським символом «Z».

Командир взводу так званої «алупкинської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму» Кирило Гонтаренко, був одним із нападників. Проте Гонтаренка окупаційна поліція одразу відпустила, заявивши, що він був лише свідком. Через це жителі Ялти влаштували бунт – вони перекрили дорогу біля так званого «відділку поліції Ялти».

Після бунтів Гонтаренка нібито знову затримали. Підозрюваного у жорстокому вбивстві окупаційна адміністрація місяць тому нагородила «за заслуги».

Згодом жителі Ялти розповіли російським журналістам, що влаштували мітинг, оскільки їх обурила байдужість очевидців убивства в місцевому кафе та рішення поліції відпустити з відділення раніше засудженого фігуранта справи.

Нагадаємо, раніше у російському місті Геленджик сталося жорстоке вбивство. За підозрою у вбивстві затримано 32-річного туриста з Бєлгорода Миколу Павлова. Підозрюваний зізнався, що убив чоловіка, бо той «був з України».