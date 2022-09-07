Віддали понівечене тіло: Україна розслідує вбивство окупантами британського волонтера

Після більше ніж 1,5 місяці перемовин Російська Федерація повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого катування і вбивства волонтера з Великої Британії. Його тіло віддали через 1,5 місяця без частин тіла та зі слідами катувань. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідчі встановили, що у квітні волонтер був захоплений російськими окупантами у Запорізькій області та перевезений до окупованої частини Донецької області.

Вже у липні окупанти заявили, що волонтер загинув «внаслідок хвороби і стресу». Тіло загиблого волонтера окупанти передали Україні лише через 1,5 місяця перемовин. На тілі британця є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати справжньою причиною його загибелі.

«Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи», – зазначив генеральний прокурор Андрій Костін.

Розслідування цієї справи доручили СБУ, а хід справи під особистий контроль взяв Костін.

«РФ вчергове показує своє людожерське обличчя, щоденно піддаються катуванням і знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі громадян, в тому числі цивільних, які незаконно утримуються у заручниках», – заявив генпрокурор.

Костін нагадав, що згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження, застосовувати тортури та піддавати переслідуванню. Проте за його словами, РФ не дотримується жодних з підписаних нею правил цивілізованого світу.

Повідомляється, що Полу Урі було «висунуто звинувачення« нібито в найманстві після того, як 25 квітня він потрапив у полон у Запорізькій області.

Як заявила «омбудсмен» Дар'я Морозова, чоловік страждав від діабету, а також від проблем із диханням, нирками та серцево-судинною системою. Але, попри надану медичну допомогу, він помер 10 липня.

Натомість уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у покійного Пола були відсутні частини тіла, також були численні порізи та сліди катувань. Він переконаний, що його смерть була насильницькою.

«Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні. Як Омбудсман, я вже сьогодні я можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого і сумнівів не залишається. Вбивство волонтера Пола Урі через катування – воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом в трибуналі для Путіна», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть британського волонтера Пола Урі у полоні так званої «ДНР». Британська сторона поклала відповідальність за його смерть на Росію.

Також раніше «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.