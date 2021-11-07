«Наколядували» шість самокатів. Горе-матір, яка схиляла дітей до крадіжок, отримала вирок

Обвинувачена є матір’ю 12 дітей

Вінницький міський суд визнав винною багатодітну матір у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність і признав чотири роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 1 листопада.

Обвинувачена запропонувала своїм 17-річній та 11-річній донькам вчинити крадіжки на що вони погодились. У подальшому 7 січня 2021 року дівчата учинили декілька крадіжок дитячих самокатів та скейтборду з під`їздів багатоквартирних житлових будинків.

У суді жінка свою вину визнала. Розповіла, що разом з доньками поїхали у Вінницю колядувати. Зайшовши до багатоповерхового будинку, обвинувачена побачила самокат, який стояв у під`їздів та запропонувала дітям його взяти, що вони і зробили. Всього вони викрали з різних під`їздів шість самокатів та один скейтборд. Вказані речі забрали додому та згодом повернули працівникам поліції.

Також обвинувачена повідомила, що у неї 12 дітей, 10 з яких перебувають на її утриманні. Про вчинене шкодує, у вчиненому щиро розкаюється, просила суд суворо не карати.

Законний представник потерпілої пояснила, що сім`я обвинуваченої на обліку не перебувала. Всі діти охайно одягнуті, кожна дитина має свій куточок та спальне місце. Діти виховані та допомагають матері у ведені сільського господарства.

У підсумку суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без реального відбування покарання і на підставі ст. 75 Кримінального кодексу вона підлягає звільненню від відбування призначеного за цим вироком покарання з випробуванням.

Додамо, що санкція ч.2 статті 304 Кримінального кодексу, за якою судили багатодітну матір, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до десяти років.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці Києва викрили 40-річного іноземця, який приймав на ремонт дороговартісні прикраси, після чого вироби не повертав та не виходив на зв'язок. Шахрайським шляхом він заволодів майном громадян на суму 287 тис. грн.

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