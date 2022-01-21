На Вінничині директор на уроці вдарив учня по голові (відео)

Методи освітянина в школі ні для кого не секрет, однак він досі працює з дітьми

У Вінницькій області в Жабокрицькій сільській школі директор голосно кричав на учня сьомого класу та вдарив його по голові. Все через те, що діти перешіптувались під час уроку. Про це розповіли потерпілий Тимур та його мати Людмила Данилкіна, повідомляє «Суспільне».

Як все сталося

Інцидент стався під час уроку трудового навчання. Тоді директор школи помітив, що діти перешіптуються і він вдарив школяра по голові та голосно кричав на нього.

Зараз хлопець боїться ходити на уроки трудового навчання. Зокрема, однокласник хлопця, який зняв інцидент на відео каже, що в той день директор школи розповідав нову тему, а хлопець перешіптувався зі своїм другом. Це помітив вчитель та почав кричати.

Що розповіли у школі

Вчителька географії Любов Кобиль розповіла, що педагогічний колектив знає про методи виховання директора, але нічого не робить. До того ж жінка вже робила йому зауваження, однак чоловік на це не реагує.

Мати потерпілого хлопчика звернулась до поліції, а після цього їй зателефонував директор та сказав, що готовий перепросити.

Однак у поліції вже відкрили провадження.

«Кримінальне провадження відкрито за фактом легких тілесних ушкоджень, однак за результатами експертизи можуть змінити правову кваліфікацію на «побої та мордування», – розповів начальник сектору Крижопільської поліції Андрій Чепіль.

Директора не відсторонили від роботи

Зазначимо, що у Крижопільській селищній раді створили робочу групу та розслідують інцидент, але директора поки не відсторонили від роботи.

Директор школи розповів, що він не бив учня, а лише занадто гучно зробив йому зауваження. Також він зазначив, що із цим класом часто виникають проблеми, адже вони нічого не хочуть робити.

Окрім того, один із учнів розповів, що директор вже не вперше лупцює дітей. Зокрема, два роки тому він штовхнув іншого учня, через що той вдарився головою об трубу.

Нагадаємо, на Закарпатті вчителька отримала штраф за булінг першокласниці.

Раніше поліція зафіксувала булінг з боку вчительки в Обухові: била дітей головою об парту. Як згодом стало відомо, на Київщині вчителька молодших класів, яка била учнів, заплатить штраф.

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