Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформацію

Лише чверть користувачів мають улюблений новинний сайт

Інтернет-видання впевнено займають перші позиції як джерело отримання новин. Водночас відсоток осіб, які дивляться телебачення, все ще великий. Найменша кількість українців віддають перевагу друкованій пресі, свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу.

Так, 69,77% опитаних громадян користуються Інтернетом для отримання новин. Із телебачення черпають інформацію майже 60%. Водночас лише 12% громадян шукають новини у друкованих ЗМІ.

графіка: «Центр контент-аналізу»

Читачі онлайн-видань залишаються несистематичними у споживанні інформації: переважна більшість читає новини, які час від часу трапляються в соцмережах, в Google, на сайті пошти тощо.

графіка: «Центр контент-аналізу»

Люди, які надають перевагу телебаченню, переважно дивляться новини та політичні токшоу епізодами та уривками.

графіка: «Центр контент-аналізу»

Читачі від 18 до 59 років надають перевагу новинам із Інтернету, аніж телебаченню. Водночас люди 60+ здебільшого знаходять інформацію на українських телеканалах чи в друкованій пресі.

графіка: «Центр контент-аналізу»

З-поміж джерел отримання інформації онлайн-медіа продовжують впевнено випереджати телеканали, а тим більше пресу.

Нагадаємо, із 16 січня всі загальноукраїнські та регіональні (ті, що поширюються в кількох областях) газети і журнали повинні обов’язково друкувати українськомовний наклад.