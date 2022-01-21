  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформацію

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Онлайн-медіа впевнено випереджають телебачення як джерело новин - Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформацію
    Онлайн-медіа впевнено випереджають телебачення як джерело новин
    фото: glavcom.ua

    Лише чверть користувачів мають улюблений новинний сайт

    Інтернет-видання впевнено займають перші позиції як джерело отримання новин. Водночас відсоток осіб, які дивляться телебачення, все ще великий. Найменша кількість українців віддають перевагу друкованій пресі, свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу.

    Так, 69,77% опитаних громадян користуються Інтернетом для отримання новин. Із телебачення черпають інформацію майже 60%. Водночас лише 12% громадян шукають новини у друкованих ЗМІ.

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    Читачі онлайн-видань залишаються несистематичними у споживанні інформації: переважна більшість читає новини, які час від часу трапляються в соцмережах, в Google, на сайті пошти тощо.

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    Люди, які надають перевагу телебаченню, переважно дивляться новини та політичні токшоу епізодами та уривками.

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    Читачі від 18 до 59 років надають перевагу новинам із Інтернету, аніж телебаченню. Водночас люди 60+ здебільшого знаходять інформацію на українських телеканалах чи в друкованій пресі.

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    графіка: «Центр контент-аналізу»

    З-поміж джерел отримання інформації онлайн-медіа продовжують впевнено випереджати телеканали, а тим більше пресу.

    Нагадаємо, із 16 січня всі загальноукраїнські та регіональні (ті, що поширюються в кількох областях) газети і журнали повинні обов’язково друкувати українськомовний наклад.

    Читайте також: Впав останній бастіон: українізувалась навіть «Комсомольська правда»
    Теги: ЗМІ телебачення Google інтернет українці Україна час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформацію