Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформацію

Інтернет впевнено долає телебачення. Дослідження показало, де українці беруть інформаціюграфіка
Лише чверть користувачів мають улюблений новинний сайт
Інтернет-видання впевнено займають перші позиції як джерело отримання новин. Водночас відсоток осіб, які дивляться телебачення, все ще великий. Найменша кількість українців віддають перевагу друкованій пресі, свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу.
Так, 69,77% опитаних громадян користуються Інтернетом для отримання новин. Із телебачення черпають інформацію майже 60%. Водночас лише 12% громадян шукають новини у друкованих ЗМІ.
Читачі онлайн-видань залишаються несистематичними у споживанні інформації: переважна більшість читає новини, які час від часу трапляються в соцмережах, в Google, на сайті пошти тощо.
Люди, які надають перевагу телебаченню, переважно дивляться новини та політичні токшоу епізодами та уривками.
Читачі від 18 до 59 років надають перевагу новинам із Інтернету, аніж телебаченню. Водночас люди 60+ здебільшого знаходять інформацію на українських телеканалах чи в друкованій пресі.
З-поміж джерел отримання інформації онлайн-медіа продовжують впевнено випереджати телеканали, а тим більше пресу.
Нагадаємо, із 16 січня всі загальноукраїнські та регіональні (ті, що поширюються в кількох областях) газети і журнали повинні обов’язково друкувати українськомовний наклад.