Вперше в історії водій Tesla отримав звинувачення у вбивстві за ДТП на автопілоті

Смертельна аварія сталася під час керування автівкою Tesla Model S

Прокуратура американського штату Каліфорнія звинуватила в ненавмисному вбивстві власника Tesla Model S після того, як електромобіль з включеним автопілотом проїхав на червоне світло і вбив двох людей. Про це повідомляє Associated Press.

Аварія зі смертельним результатом сталася в передмісті Лос-Анджелеса ще в 2019 році. Джордж Азіз Ріад їхав на високій швидкості в своїй Model S з включеним автопілотом і проігнорував червоне світло світлофора на з'їзді з шосе. В результаті Tesla зіткнулася на перехресті з Honda Civic, водій і пасажир якої трагічно загинули на місці.

Тепер Каліфорнійська прокуратура пред'явила Ріаду звинувачення в ненавмисному вбивстві. І хоча в обвинувальних документах конкретно автопілот не згадується, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA), яка розслідувала аварію, підтвердила, в момент аварії Tesla перебувала під управлінням автопілота.

27-річний Ріад, який повністю заперечує звинувачення, був звільнений під заставу до попереднього слухання у цій справі, яке призначено на 23 лютого. Ситуація ускладнюється тим, що сім'ї двох загиблих пасажирів Honda теж подали в суд – на Ріада і на Теслу.

Справа Ріада – перший випадок, коли водієві пред'явлено кримінальне звинувачення з цілком реальним терміном за смертельну аварію на автопілоті. І воно може стати прецедентним.

Нагадаємо, нещодавно Tesla представила оновлену Model S (фото).

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