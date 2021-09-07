Загибель шахтарів на окупованій Луганщині. Правозахисники оприлюднили подробиці трагедії

Аварія на шахті «Червоний партизан» забрала життя дев’ятьох гірників

На шахті «Червоний партизан», що знаходиться під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми. Аварія сталася через грубе порушення техніки безпеки, про яку знало керівництво шахти, а також генеральний директор так званого «ГУП «Східвугілля». Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник «Східної правозахисної групи».

Так за інформацією з профспілкових джерел в ОРЛО, які стали відомі правозахисникам, людська кліть вертикального стовбура шахти «Червоний партизан» транспортувала гірників, які працювали у третю зміну. І в цей момент стався обрив транспортного каната.

Лисянський пояснює, що сталося грубе порушення правил безпеки, адже канат повинен був періодично оглядатися. А в разі появи ознак його зносу (за особливою формулою), необхідно було замінити канат або зупинити виробництво.

Ще одним грубим порушенням стало несправність так званого парашута – це механізм, передбачений на випадок обриву каната: якщо кліть обривається, то цей механізм створює гальмування. Дана система, є основною в шахтах, де функціонують вертикальні стволи. Також в клітці знаходилась більша кількість шахтарів, ніж було дозволено – 25 осіб і троє «стовбурових» (теж отримали травми).

Правозахисник розповідає, що на селекторних нарадах директор шахти неодноразово піднімав питання перед генеральним директором «Східвугілля» Костянтином Скрипником питання про необхідність виділення коштів на ремонт підйому для людей і гроші на охорону праці на підприємствах, але реакції не було.

«По суті, це просто недбалість ватажків «ЛНР», які продають видобуте вугілля і не вкладають гроші в охорону праці та безпеку робітників. Це кричущий випадок, який просто був би неможливий, якби Донбас не окупували», - каже Лисянський.

Шахта «Червоний партизан» не є газовою. Вентилятори головного провітрювання працюють в нормі, третій виробничій зміні, що знаходиться в шахті, нічого не загрожує, люди знаходяться в безпеці. Вугільне підприємство, яке видобуває вугілля марки А - антрацит, знаходиться на кордоні з РФ і має межі шахтного поля з шахами російського Гуково. Глибина шахти 1375 метрів.