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Зброя, гроші та сурогат: на Сумщині викрито підпільне виробництво алкоголю (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зброя, гроші та сурогат: на Сумщині викрито підпільне виробництво алкоголю (фото, відео)
Виявлено понад 1 тонну незаконно виготовленого спирту етилового
фото: Держприкордонслужба

Прикордонники вилучили 1,5 тонни сурогату

На Сумщині припинено діяльність групи осіб, які займалися незаконним виготовленням алкогольних виробів. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За даними слідства, мешканці міст Суми, Конотоп та Конотопського району організували збут незаконно виготовленого спирту етилового та підпільне виготовлення лікеро-горілчаних виробів (горілки, коньяку та бренді) із використанням хімічних домішок, які можуть становити загрозу для здоров’я людей.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1 тонну незаконно виготовленого спирту етилового сумнівної якості невідомого походження, 60 літрів хімічних смакових добавок, майже пів тонни контрафактних алкогольних напоїв та грошові кошти в загальній сумі понад 542 тис. грн, отримані від незаконного збуту підакцизних товарів, а також 5,45 мм ручний кулемет Калашникова, 5,45 мм АК-74 і набої до них, які особи незаконно зберігали за місцем проживання. Також вилучені інші речі та предмети, які мають значення для кримінального провадження. Попередня сума вилученого товару склала 1,13 млн грн.

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фото: Держприкордонслужба

Вилучена продукція передана для проведення експертних досліджень, після чого буде прийнято рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинної схеми. Тривають слідчі дії.

Заходи проводились спільною міжвідомчою групою, до якої увійшли співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, слідчі та працівники Управління внутрішньої безпеки поліції Сумщини, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Теги: Сумщина алкоголь злочин поліція прикордонники

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