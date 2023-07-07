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Вживали сурогатний алкоголь: на Одещині масово отруїлися люди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вживали сурогатний алкоголь: на Одещині масово отруїлися люди
Поліцейські затримали жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мешканцям села на Одещині стало погано після вживання горілки кустарного виробництва з місцевого магазину

В Одеській області через отруєння сурогатним алкоголем загинуло чотири людини, ще семеро перебувають у тяжкому стані. Поліція відкрила кримінальну справу та затримала жінку, яка продавала алкоголь. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Зазначається, що 5 липня у селі Старостине медики один за одним госпіталізовувати місцевих жителів, яким стало погано після вживання горілки кустарного виробництва з одного місцевого магазину.

Троє людей померли у лікарні. Смерть ще одного чоловіка медики констатували за місцем його мешкання. Попередня причина смерті – токсична дія та отруєння хімічними речовинами. Семеро людей наразі залишаються у критичному стані.

Поліцейські провели невідкладні слідчі дії, опитали родичів, знайомих та односельців потерпілих. З осель потерпілих та крамниці вони вилучили пляшки з рідинами прозорого кольору невідомого походження та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

До того ж, було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання власника магазину, в ході якого вилучили пляшки з рідинами, що містили запах спирту та їхніми залишками.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 115 з додатковою відміткою «нещасний випадок» та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи) Кримінального кодексу.

Також було призначено судово-медичні експертизи задля встановлення причини смерті та наявності алкогольних й отруйних речовин у крові померлих та госпіталізованих громадян, а також експертизи вилучених матеріалів, речовин та виробів.

Поліцейські затримали жінку, яка продавала сурогатний алкоголь, за підозрою у реалізації незаконно виготовлених спиртовмісних речовин, що призвело до отруєння та смерті людей.

Нагадаємо, що у Львові після відвідин кафе 11 людей потрапили до лікарні.

Теги: Одещина отруєння алкоголь

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