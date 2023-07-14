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В Україні може подорожчати алкоголь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні може подорожчати алкоголь
Мінімальні ціни на коньяк збільшаться на 11-12% залежно від кількості зірочок, на віскі, ром та джин – на 25%
фото ілюстративне

Мінімальна ціна на пляшку горілки 0,5 л зросте приблизно з 89 грн до 101 грн

Міністерство економіки запропонувало збільшити мінімальні ціни на алкоголь. Про це йдеться в проєкті постанови, яку 12 липня міністерство опублікувало на своєму сайті для обговорення.

«Враховуючи зміни, які відбулись у соціально-економічній і податковій сферах, зокрема зростання витратної складової цін (сировина, комплектуючі, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміну з 1 березня 2022 року ставок акцизного податку, розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування», – пояснило міністерство.

Згідно із документом, мінімальна ціна на пляшку горілки 0,5 л зросте приблизно з 89 грн до 101 грн.

Мінімальні ціни на коньяк збільшаться на 11-12% залежно від кількості зірочок, на віскі, ром та джин – на 25%, на ігристі вина – на 28%, на звичайні вина – на 62%, на сидр, пері, вермути, інші зброджені напої з міцністю до 22% – на 61-71%.

Раніше повідомлялося, що улюблений ранковий напій стане дорожче.

Також до початку серпня в Україні будуть зростати ціни на пальне.

Тим часом в Україні б'є рекорди ціна на популярний фрукт.

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Теги: Мінекономіки ціни алкоголь

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