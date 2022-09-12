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Тонни спирту та сурогату: поліція Київщини викрила підпільний цех (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тонни спирту та сурогату: поліція Київщини викрила підпільний цех (фото)
фото: пресслужба поліції

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі

На Київщині правоохоронці виявили підроблену алкогольну продукцію, а також понад 400 ємностей із вже готовими для продажу омивачами для скла. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

В ході обшуків виявили також понад чотири тонни спіртовмісних рідин. У складських приміщеннях зберігалося більше 400 пляшок вже розфасованої горілки.

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Викрили злочинну діяльність працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області, спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури за силової підтримки спецпризначенців Київщини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом  незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів [ч.3 ст.204 ККУ]. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у прикордонних районах Київщини діятимуть нові правила продажу алкоголю.

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