Зеленський прокоментував обшуки у соратника Труби



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2 грудня НАБУ провело обшук у Ігоря Щербини, близького соратника голови ДБР Романа Труби

Президент виступив за «перезавантаження» керівництва ДБР

Президент Володимир Зеленський прокоментував обшуки у Ігоря Щербини, близького соратника голови Державного бюро розслідувань Романа Труби.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 000. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться», — зазначив голова держави.

Він закликав народних депутатів підтримати поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи ДБР.

Зазначимо, що 2 грудня НАБУ провело обшук у Ігоря Щербини, близького соратника голови ДБР Романа Труби. За даними ЗМІ, він і громадянин «Шевченко В.» намагалися продати закриття справи в ДБР за $150 тис. і отримали 50% суми.

Романа Трубу, як повідомляють ЗМІ, наразі перевіряють на причетність до злочину.

Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За інформацією ЗМІ, Труба є кумом Ігоря Щербини.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

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