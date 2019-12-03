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    Звіробій повторно викличуть на допит до ДБР

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    Волонтерка Маруся Звіробій побувала в ДБР, але не пішла на допит - Звіробій повторно викличуть на допит до ДБР
    Волонтерка Маруся Звіробій побувала в ДБР, але не пішла на допит

    Звіробій була викликана для проведення слідчих дій

    Волонтерку Марусю Звіробій, яку підозрюють у причетності до погроз вбивством щодо президента Володимира Зеленського, повторно викличуть на допит до Державного бюро розслідувань.

    Про це hromadske розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

    Вона зазначила, що Марусю Звіробій сьогодні, 2 грудня, викликали на допит, однак вона на ньому не була.

    «Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, але на допит слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій», — зазначила Іванова.

    Вона додала, що на допит підозрювану викличуть повторно. Коли саме — не уточнила.

    Як передає «Інтерфакс-Україна», сама Звіробій після виходу з будівлі ДБР розповіла: «У виклику не зазначений мій статус, тобто я не є підозрюваною, я не є свідком, я взагалі не є суб'єктом якогось кримінального провадження. На яку слідчу дію мене сюди викликають — також незрозуміло, допит це, вручення підозри».

    За словами волонтерки, виклик до ДБР їй вручили під час обшуку за місцем проживання в Калинівці 28 листопада.

    Звіробій додала, що поїхала з адвокатами «поцікавитися», ким вона є цій справі.

    «Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, чекатимемо відповідей і законно складеного виклику», — додала підозрювана.

    Як відомо, 2 грудня Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

    Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Федина вважає обшуки  у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

    Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини  і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

    волонтер допит розслідування Державне бюро розслідувань президент Маруся Звіробій
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