Адвокат Порошенка прокоментував інтерв’ю Труби: це явка з повинною



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Труба «морозиться», коли його питають про реєстрацію у модному тепер «турборежимі» брехливих і наклепницьких заяв Портнова, зауважив адвокат Головань

«Труба щось белькоче про незалежність ДБР, одночасно демонструючи свою абсолютну залежність від президентського офісу», - підкреслив Головань

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Про це Головань написав 29 листопада у своєму блозі.

«Директор ДБР Роман Труба у своєму інтерв'ю LB.ua фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону. Соня Кошкіна і Вікторія Матола «розкрутили» Трубу на цілій букет статей КК. Тут тобі і 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), і 364 (Зловживання владою або службовим становищем), і 367 (Службова недбалість), і 369-2 (Зловживання впливом)», - зазначив адвокат.

Він перечислив «найбільш яскраві моменти цього сеансу самовикриття».

«Генеральному прокурору слід терміново звернути увагу на те, що директор ДБР чудово розуміє свій статус. Цитата: «Директор ДБР не є керівником органу досудового розслідування. Я не в праві давати будь-які вказівки слідчому».

Однак і в цьому інтерв'ю, і у багатьох інших, Роман Труба не криючись зізнається у численних фактах впливу на слідчих.

У кабінеті директора відбуваються наради в тому числі з керівниками слідчих управлінь, із слідчими, які проводять досудове розслідування і доповідають щодо стану розслідування кримінальних проваджень, озвучуючи іноді й інформацію, яка є таємницею досудового розслідування.

Більше того, прямі вказівки Труби виконувачу обов'язків керівника Першого управління організації досудових розслідувань ще влітку розійшлися Інтернетом.

Труба сам визнав відсутність ілюзій стосовно свого статусу, а тому можна вважати доведеним, що на слідчих він впливає умисно. А оскільки про опір слідчих ДБР незаконному впливу не чути, вони тому впливу підкоряються. Отже, процесуальна самостійність слідчих ДБР – пуста формальність.

ДБР як правоохоронний орган на сьогодні не існує, що є прямим результатом діяльності Труби та його спільників», - підкреслив Головань.

«Підемо далі. Труба щось белькоче про незалежність ДБР, одночасно демонструючи свою абсолютну залежність від президентського офісу. Слова: «У мене було кілька (дві чи три) зустрічі з керівниками АП чи колишнім президентом. Сьогодні зустрічей з представниками Офісу президента – дуже багато», – говорять самі за себе.

Труба «морозиться», коли його питають про реєстрацію у модному тепер «турборежимі» брехливих і наклепницьких заяв Портнова. Хоча визнає, що принцип чинного Кримінально-процесуального кодексу – щоб всі звернення реєструвалися і за ними відкривалися кримінальні провадження.

В той час, коли незаконних відмов ДБР у реєстрації кримінальних проваджень тисячі.

Яскравою є реакція Труби на питання про можливу обіцянку депутата від «Слуги народу» вирішити якісь питання через нібито заступника Генпрокурора Віктора Трепака.

Не було відповідного звернення, а тому провадження немає. Але ж відповідно до закону виявлення злочинів – одне з завдань ДБР. Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення злочину, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Однак під керівництвом Труби ДБР настільки «незалежне і неупереджене», що без проблем реєструє тільки заяви багаторічних друзів посадовців президентського офісу», - написав адвокат.

Крім того, як він зауважив, феєрично «поплив» Труба і на питанні про його махінації з адресою ДБР.

«Загальновідомо, що лігвище Труби і його поплічників – будівля номер 15 по вулиці Петлюри. Однак будівля ця знаходиться у Шевченківському районі Києва. І слідчі ДБР мали б зі своїми клопотаннями звертатися до Шевченківського суду. От тільки з матеріалами, що грунтуються на портновській брехні і наклепах, у Шевченківському суді можна нарватися на відмову.

Інша справа – славнозвісний Печерський суд. А тому Труба шахрайськи робить вигляд, що сидить не на Петлюри, а на Грушевського. Однак на Грушевського ДБР не знайти, на адресні махінації Труби вже почали звертати увагу.

Тому Труба нещодавно, а саме 11 листопада 2019 року своїм наказом «перемістив» слідчих центрального апарату ДБР на бульвар Лесі Українки, 26. Само-собою, слідчі нікуди не переїхали, а просто Труба такими примітивними способами намагається утриматися під захистом «печерного» правосуддя», - розповів Головань.

«Труба «морозиться» і стосовно витоків з ДБР закритої інформації. Навіть намагається «перевести стрілки» на прокурорів. Але сам він з цього питання навіть свій улюблений поліграф не пройшов.

Що вже й казати про славнозвісну «прослушку». Сам факт прослуховування, який ніхто навіть не наважується заперечити, красномовно підтверджує вже сказане вище. ДБР, як правоохоронного органу, не існує. А той факт, що опубліковані записи цілком достовірні, підтверджують і ухильні відповіді Труби на прямі питання, і вся попередня його поведінка.

Генеральному прокурору варто зацікавитися», - підкреслив адвокат.

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